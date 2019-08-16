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2 bin 300 yıllık Agora’da tarihi buluşma

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 21:48 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı, kentin tarihi ve kültürel mirasına dikkat çekmek amacıyla geçmişi 2 bin 300 yıl öncesine dayanan antik Smyrna (İzmir) Agorası’nda yapıldı.Dünyanın kent merkezindeki en büyük agoralarından biri olan Smyrna (İzmir) Agorası, son bin 500 yılda ikinci kez bir toplantıya tanıklık etti.

2 bin 300 yıllık Agora’da tarihi buluşma

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı, kentin tarihi ve kültürel mirasına dikkat çekmek amacıyla geçmişi 2 bin 300 yıl öncesine dayanan antik Smyrna (İzmir) Agorası’nda yapıldı.

Dünyanın kent merkezindeki en büyük agoralarından biri olan Smyrna (İzmir) Agorası, son bin 500 yılda ikinci kez bir toplantıya tanıklık etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Ağustos ayı ikinci birleşimi kent tarihinde çok önemli bir yeri olan Agora’da yapıldı. Kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan meclis yapısında Romalıların çok önemli kararlar aldığı bu özel mekânda en son 2017 yılında bir Meclis toplantısı gerçekleştirilmişti.

"Antik Tiyatroyu da gün yüzüne çıkaracağız"
Tarihi toplantıyı yöneten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin kültürel değerlerinin gün yüzüne çıkarılması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirterek, “Smyrna Antik Tiyatrosu kazılarının hızlanması için de Meclis’e bir önerge getirmiştik. Karar komisyonumuzdan çıktıktan sonra çalışmaları hızlandırarak, Smyrna Antık Tiyatrosu’nun da ortaya çıkarılmasını sağlayacağız. Toplandığımız bu noktayı hep beraber hissetmemizi istiyorum. Agora ve antik tiyatro bu kentin kimliğine ve kimliğinin bilinirliğine çok büyük katkı yapacak” diye konuştu.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ise Başkan Tunç Soyer’in tarihe olan düşkünlüğü sayesinde çok verimli bir sürecin geçirileceğine ve kentin tarihi değerlerinin gün yüzüne çıkarılacağına inandığını söyledi.

"En büyük sponsorumuz Büyükşehir Belediyesi"
Agora Kazı Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy, 2007 yılından itibaren hayata geçirilen bir proje çerçevesinde alanda görev yaptıklarını belirterek, “Burada Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle, Dokuz Eylül Üniversitesi adına bu çalışmaları yürütüyoruz ve sponsorlarımız arasında en büyük desteği İzmir Büyükşehir Belediyesi veriyor. İzmir Ticaret Odası bu yıl sponsorluktan çekildi ama onlara da 11 yıl boyunca verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Ayrıca Demirören Total, Yaşar Eğitim Kültür Vakfı, Konak Belediyesi, TARKEM ve Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesine teşekkür ediyorum” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği istimlâk ve yıkımlarla birlikte dört hektarlık alanın arkeolojik çalışmalara açıldığını vurgulayan Ersoy, “1.575 adet nitelikli eseri son 11 yılda antik mirasımıza kazandırdık” dedi. Toplantının ardından Kazı Başkanı Akın Ersoy rehberliğinde alanda bir tanıtım gezisi düzenlendi.

"Kent merkezindeki en büyük agora"
İzmir’in son 2 bin 300 yıllık geçmişine tanıklık eden antik kentte, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon halinde hazırlanan “Agora ve Çevresi Koruma

2 bin 300 yıllık Agora’da tarihi buluşma

2 bin 300 yıllık Agora’da tarihi buluşma

2 bin 300 yıllık Agora’da tarihi buluşma

2 bin 300 yıllık Agora’da tarihi buluşma

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