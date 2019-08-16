2 bin 300 yıllık Agora’da tarihi buluşma

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı, kentin tarihi ve kültürel mirasına dikkat çekmek amacıyla geçmişi 2 bin 300 yıl öncesine dayanan antik Smyrna (İzmir) Agorası’nda yapıldı.

Dünyanın kent merkezindeki en büyük agoralarından biri olan Smyrna (İzmir) Agorası, son bin 500 yılda ikinci kez bir toplantıya tanıklık etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Ağustos ayı ikinci birleşimi kent tarihinde çok önemli bir yeri olan Agora’da yapıldı. Kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan meclis yapısında Romalıların çok önemli kararlar aldığı bu özel mekânda en son 2017 yılında bir Meclis toplantısı gerçekleştirilmişti.

"Antik Tiyatroyu da gün yüzüne çıkaracağız"

Tarihi toplantıyı yöneten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin kültürel değerlerinin gün yüzüne çıkarılması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirterek, “Smyrna Antik Tiyatrosu kazılarının hızlanması için de Meclis’e bir önerge getirmiştik. Karar komisyonumuzdan çıktıktan sonra çalışmaları hızlandırarak, Smyrna Antık Tiyatrosu’nun da ortaya çıkarılmasını sağlayacağız. Toplandığımız bu noktayı hep beraber hissetmemizi istiyorum. Agora ve antik tiyatro bu kentin kimliğine ve kimliğinin bilinirliğine çok büyük katkı yapacak” diye konuştu.