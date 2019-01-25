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2 bin 300 yıllık hazine! 'Bulunursa ülkeyi kalkındıracak'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2019 14:48 | Son Güncelleme

Arsasının altında gizli bir imparator hazinesi olduğunu iddia eden Bekir Tatlı, Mersin Müze Müdürlüğü'nden aldığı ruhsatla kazı çalışması başlattı. Maliye, Gümrük ve İçişleri Bakanlığı'nın mahalli temsilcilerinin de yer aldığı kazı çalışmalarında bir mezar odası ve odadan ayrılan bir tünel bulunduğunu iddia ediyor. İmparator hazinesinin ise mezar odasında yer aldığını söylüyor.

Toprağın altında yaklaşık 2 bin 300 yıllık bir hazine bulduğunu iddia eden Tatlı, beklediği alanın kendi sınırından yarım metre ileride kalması nedeniyle kazı çalışmalarına izin alarak devam etmeye başladı. Tatlı, ulaşıldığı takdirde bulunacak hazinen ülkeyi dahi kalkındıracağını düşünüyor.

Mersin'de 2 bin 300 yıllık hazine iddiası! Eğer doğruysa...

Mersin'de hazine arayıcısı Bekir Tatlı tarafından ulaşılan ve içerisinde 2 bin 300 yıllık büyük bir imparator hazinesi bulunduğuna inanılan mezar odası ve tüneldeki kazıların devamı için devlet desteği bekleniyor.
Kent merkezinde hazine aramak için 18 Ocak'ta Mersin Müze Müdürlüğü'ne başvuran Bekir Tatlı, define arama ruhsatı alarak 90 metrekarelik alanda kazı çalışması başlattı. Maliye, Gümrük ve İçişleri Bakanlığı'nın mahalli temsilcilerinin de yer aldığı çalışmalarda bir mezar odası ve odadan ayrılan bir tünel bulunduğunu savunan Tatlı, kanuni engellerle karşılaştı.
Mezar odasının kazı izni alınan alanın yaklaşık yarım metre ilerisinde kaldığını ileri süren Tatlı, mezar odasında 2 bin 300 yıllık büyük bir hazinenin bulunduğunu iddia ediyor. Hangi yöne doğru kazıldığı bilinmeyen tünelin kendi alanı dışına çıkması halinde kazıyı sonlandırmak zorunda kalacak olan Tatlı, kazının devam edebilmesi için devletin üst kademelerinden destek bekliyor.

'İMPARATOR HAZİNESİ'

'İMPARATOR HAZİNESİ'
Toprağın altında yaklaşık 2 bin 300 yıllık bir hazinenin bulunduğunu ileri süren Tatlı, "İlk etapta devletten bütün izinlerimi aldım, kazıya başladım. Kazıda beklediğim alan benim sınırdan yarım metre ileride kaldı ama şuan alttaki emareyi yakaladım, kazıya devam ediyorum. Altta çok güçlü bir hazine odası var. Bu belki devletimizi kalkındıracak bir hazine, basit bir hazine değil. İndiğim zaman benim sınırlar içerisinde ise hazine devletin ama dışında ise burayı kapatacaklar. Ben de bunların toprak altında kalmasını istemiyorum. Çıkarılsın, vatandaş ve devlet faydalansın. Buranın geçmişi 2 bin 500 yıllık. Yunan dönemine ait 2 bin 300 yıllık bir hazine çıkacak. Bana göre Yunan dönemine ait bir imparatorun hazinesi çıkacak" dedi.
Çalışmaların tünelde devam ettiğini ifade eden Tatlı, "Tünel aşağı doğru gidiyor. Benim alanım 90 metrekare. 90 metrekare alanın dışına giderse tünel büyük ihtimal hazine odasına gidiyor. O alanın dışına çıkarsa benim yapacağım hiçbirşey yok. Çok önemli bir imparatorun hazinesi var. Dünya çapında isim yapacak bir yer burası. Araba büyüklüğünde taş bloklarla girişi kapatmış, aşağı doğru tünel yapmış, tünelden de hazine odasına gidiyorsunuz. Blokları kaldırıp tünele girdik. Şuan tünelde çalışma yapıyorum ama sınırlarımın dışında ise hiçbirşey yapamam. Hazine toprağın altında kalacak" diye konuştu.
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Mersin imparator hazinesi hazine

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ÜLEN KARDEŞİM ESAS HAZİNE ELİMİZDE BU MİLLET ONA ULAŞIRSA O ZAMAN ZENGİN OLACAK. EN BÜTÜK HAZİNE YÜCE KUR'ANI KERİMDİR. İNGİLİZ LORDLAR KAMARASINDA BAŞKANIN SÖZÜNÜ HATIRLAYALIM''BU KUR'ANI BUNLARIN ELLERİNDEN ALAMAZSAK BUNLARI ASLA SÖMÜREMEYİZ DİYOR''BÜYÜK SÖMÜRÜYÜ DURDURACAK TEK HAZİNE YÜCE KUR'ANDIR. BIRAKIN BİLMEM NE KRALININ HAZİNELERİNİ NEYİNİ.KUR'AN İLE SİYASETİMİZ BAŞLADIĞI GÜN NE ABD NEDE BATI ZULMÜ KALACAK TÜRKİYEDE.80 MİLYONLUK TÜRKİYE DİMDİK GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE AYAKTA, ELİMİZE KUR'ANIN GERÇEKLERİNİ ALDIKMI İŞ TAMAM. SON SZÖ BÜYÜK TÜRKİYE KAPISI AÇILDI ARTIK. BÜYÜK HAZİNE KUCAĞIMIZDA.
o hazine orda bırakılır mı len devlet çıkarıp millet için kullansın işte
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