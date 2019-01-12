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2 bin 328 tarihi eseri satmaya çalışırken yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 12:31 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde jandarma, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği bir operasyonda 3 şüpheliyi, 2 bin 328 adet tarihi eseri satmaya çalışırken, suçüstü yakaladı.

BİSMİL (Diyarbakır),(DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde jandarma, tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği bir operasyonda 3 şüpheliyi, 2 bin 328 adet tarihi eseri satmaya çalışırken, suçüstü yakaladı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda Bismil ilçesinde, 3 şüphelinin tarihi eser satmak için alıcı aradığını belirledi. Hemen harekete geçen jandarma şüphelileri tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan karar doğrultusunda 11 Ocak günü de operasyonu başlattı. 3 şüpheli, ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada yakalandı. Operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Şahısların üzerlerinde ve ikamet ettikleri adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin 263 sikke, 21 bronz ve gümüş yüzük, 20 obje, 7 bileklik, 5 bronz heykel, 4 hac, 1 bakır kap, 1 bakır kapak, 5 ok ucu, 1 ceylan simgeli mühür olmak üzere toplam 2 bin 328 tarihi eser ele geçirilmiştir. Tarihi eserler muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 3 şüpheli de gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

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