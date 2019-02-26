HABER

2 bin 350 kişi kekemelik probleminden kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 15:04 | Son Güncelleme

BAĞCILAR Belediyesi tarafından verilen Konuşma Bozuklukları Eğitimi'yle birlikte şimdiye kadar 2 bin 350 kişi kekemelik probleminden kurtuldu.

İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR Belediyesi tarafından verilen Konuşma Bozuklukları Eğitimi'yle birlikte şimdiye kadar 2 bin 350 kişi kekemelik probleminden kurtuldu. Bağcılar Belediyesi tarafından 2013 yılında hizmete sunulan Konuşma Bozuklukları Eğitim Kursu, yüzlerce kişiyi kekemelik sorunundan kurtarıyor. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda verilen Konuşma Bozuklukları Eğitim Kursu?na kekemelik, hızlı konuşma ve tutukluk problemi olan 6 ila 60 yaş arasındaki kişilere eğitim veriliyor. 3 HAFTALIK EĞİTİMLE KEKEMELİKTEN KURTULUYORLAR Kursiyerler, günde beş saat olmak üzere ritmik konuşma, doğru nefes alma, harf çıkarma ve konuşma pratiği dersleri alıyor. Gruplar şeklinde ilerleyen eğitimlerde 3 hafta yüz yüze yoğunlaştırılmış eğitim uygulanıyor. Bunun yanında doğru şekilde nefes alıp verme, doğru konuşma tekniği ve dudak kasların gelişmesine katkı sağlama çalışmaları yapılıyor. Terapistler uygulamanın bilgisayar programlarından yararlanılarak her sabah müzik ile birlikte gelişme ve rahatlama egzersizleri yapıldığını belirtti. Eğitimin kalıcı olmasını sağlamak amacıyla kurs sonrasında kontroller yapıldığını söyleyen yetkililer, 2013'te başlayan Konuşma Bozuklukları Eğitim Kursu'na katılan 2 bin 350 kişinin kekemelik probleminden kurtulduğuna dikkat çekti. 'BAĞCILARLI VATANDAŞLARIMIZIN SORUNLARINA KESİN ÇÖZÜM BULUYORUZ' Kekemelik kursuna önem veren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı zaman zaman derse katılan kursiyerleri ziyaret ediyor. İnsanların konuşma bozukluğu sebebiyle iş ve sosyal yaşamında büyük sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Çağırıcı, Kurslarımız sayesinde hemşehrilerimizin sorunlarına kesin çözüm buluyoruz dedi.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
24 kişini öldüğü midibüs faciası davasında karar24 kişini öldüğü midibüs faciası davasında karar
24 kişini öldüğü faciada midibüs sahibine 10 yıl hapis cezası (1)24 kişini öldüğü faciada midibüs sahibine 10 yıl hapis cezası (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Yer: Edirne! 'İdam' kararına karşı kontak kapattılar

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Kredi ve kredi kartı taksitlerine yeni düzenleme

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Fenerbahçeli futbolcuya canlı yayında şok sözler: Adam değilmiş!

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 kişiyi dolandırmışlar! Milyonlarca liralık vurgun

5 kişiyi dolandırmışlar! Milyonlarca liralık vurgun

Aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

Aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi

24 kişini öldüğü midibüs faciası davasında karar

24 kişini öldüğü midibüs faciası davasında karar

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Hapis cezası kesinleşen DEAŞ itirafçısı, yol kontrolünde yakalandı

DEAŞ itirafçısı, yol kontrolünde yakalandı

'Senin havan kime' deyip yumruk attı! 4,5 yıl hapsi isteniyor

'Senin havan kime' deyip yumruk attı! 4,5 yıl hapsi isteniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.