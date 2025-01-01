HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. 2 bin 365 metrede yeni yıl dilekleri! Antalya'da yılbaşı coşkusu böyle kutlandı... Tek tek kara yazdılar

2 bin 365 metrede yeni yıl dilekleri! Antalya'da yılbaşı coşkusu böyle kutlandı... Tek tek kara yazdılar

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.01.2025 12:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'na çıkarak yılbaşı coşkusunu karla kutlayan yerli ve yabancı turistler, yeni yıl dileklerini karın üzerine yazarak unutulmaz bir anı yaşadı. 600 misafirin katıldığı etkinlikte, kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu zirveye gelen turistler, 'Mutlu Yıllar' mesajlarını yazdı.

2 bin 365 metrede yeni yıl dilekleri! Antalya'da yılbaşı coşkusu böyle kutlandı... Tek tek kara yazdılar

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Tahtalı Dağı'nı, yaklaşık 600 kişi yılbaşı için de tercih etti. Yılbaşını karda geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıktı. Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu zirveye gelen turistler, yılbaşı mesajlarını kar üstüne yazdı. Ziyaretçilerin kar üzerine yazdığı mesaj ise özellikle 'Mutlu Yıllar' oldu.

YENI-YIL-MESAJLARINI-2-BIN-365-METREDE-_496466_146915

YENİ YIL DİLEKLERİNİ KAR ÜZERİNE YAZDI

Tahtalı Dağı'nda bulunan teleferik işletmesinin Halkla İlişkiler Müdürü Ulaş Bayın, "Şu anda Tahtalı Dağı zirvesinde 2 metreyi geçen kar birikimi mevcut. Misafirlerimiz, Kemer merkezde ve Antalya merkezde yaklaşık 20 derecelik sıcakta denize girerken, burada şehre yakın bir noktada yaklaşık 10 dakikalık teleferik yolculuğuyla buraya gelerek yağan karın zevkini yaşayabiliyorlar. Kore'den, Amerika'dan, İngiltere'den gelen birçok yabancı misafirimiz haricinde aynı zamanda yerli misafirlerimiz de bugün buraya geldi. Yaklaşık 600 misafirimizi yılbaşında burada ağırladık. Misafirlerimiz, yeni yıl dileklerini kar üzerine yazdı. Dileklerini ve mesajlarını, insanlarla paylaştılar" dedi.

YENI-YIL-MESAJLARINI-2-BIN-365-METREDE-_496467_146915

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Yeni yıl için Tahtalı Dağı'nın zirvesine arkadaşlarıyla gelen ve kar üzerine Rusça 'Mutlu Yıllar' yazan Elena Vodopyanova, "Biz arkadaşlarımızla beraber bugün Tahtalı Dağı'na geldik. Bizim için yeni yılda kar görmek ve dilek dilemek çok önemli" dedi.

YENI-YIL-MESAJLARINI-2-BIN-365-METREDE-_496474_146915

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
antalya kar dağ yeni yıl
En Çok Okunan Haberler
22 yaş küçük ünlü isimle aşkını ilan etti! Tepki çekti

22 yaş küçük ünlü isimle aşkını ilan etti! Tepki çekti

Kızı yurt dışında, kendisinin ise...

Kızı yurt dışında, kendisinin ise...

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için geri sayım başladı, en düşük emekli maaşı son kulisler geldi!

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için geri sayım başladı, en düşük emekli maaşı son kulisler geldi!

Gazprom duyurdu... Avrupa'da Rus gazı dönemi resmen bitti! Artık tek bir yol var: Türkiye

Gazprom duyurdu... Avrupa'da Rus gazı dönemi resmen bitti! Artık tek bir yol var: Türkiye

Hayaller kılıç dersi hayatlar süpürge sopası...

Hayaller kılıç dersi hayatlar süpürge sopası...

Polisi görünce aracını ve içindeki kadını terk edip kaçtı! Sakarya’da akılalmaz olay…

Polisi görünce aracını ve içindeki kadını terk edip kaçtı! Sakarya’da akılalmaz olay…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.