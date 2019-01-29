2 bin 400 kişi işsiz kalmayacak

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, "Yeraltı zenginliğimiz ekonomiye kazandırılmaya devam edilecek. Hem de bu işletmede çalışan yaklaşık 2 bin 400 civarında işçi kardeşimiz de devralan TKİ iştiraki işletmeyle de çalışmaya devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soma’da 2 bin 400 maden işçisinin kadrolu olarak çalışmaya devam edeceği açıklaması sonrası AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma İlçe Başkanı Mehmet Ali Aksoy ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ile birlikte basın açıklaması yaptı. Soma Kömür İşletmelerinde çalışan 2 bin 400 işçinin sorununun çözüme kavuştuğunu belirten Özkan, "Gelinen noktada sözleşme konusu rezervlerinde sona yaklaşılmasıyla sıkıntılar da artmaya başlamıştı. Ekim ayından bu yana yaptığımız görüşmelerde bu konuyu sürekli olarak istişare ettik. Cumhurbaşkanımızın da açıklamasıyla artık Türkiye Kömür İşletmeleri buradaki şirketle sözleşmesini sonlandırmış oldu. Buradaki işçilerimiz Türkiye Kömür İşletmelerinin iştiraki olan özel şirketlerimizden bir tanesine devredilecek. Bu şekilde kömür üretimine devam edilmiş olunacak. Yeraltı zenginliğimiz ekonomiye kazandırılmaya devam edilecek. Hem de bu işletmede çalışan yaklaşık 2 bin 400 civarında işçi kardeşimizde devralan TKİ iştiraki işletmeyle de çalışmaya devam edecek. Hem TKİ Genel Müdürü, hem Maden İş Sendikasının Genel Başkanı ve buradaki şube yöneticilerimiz konuya çözüm odaklı yaklaştılar ve burada bir güçbirliği ulaştı. Konu Enerji Bakanlığımıza ulaştı. Bakanımızın uygun bulmasıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasından sonra geçtiğimiz Cuma günü yasal süreç başlamış oldu. Özellikle işçi kardeşlerimizin de burayla ilgili belirsizlik nedeniyle bize yoğun bir talep vardı. Biz de kendilerine her zaman siz bu işletmede çalışmaya devam edeceksiniz, endişeniz olmasın demiştik. Hamdolsun biz sözümüzü tutmuş olduk" dedi.

Önümüzdeki günlerde ihalesi yapılan bölgelerde yeni sahaların da açılacağını söyleyen Özkan, "İnşallah önümüzdeki günlerde ihalesi yapılan bu bölgede yeni sahalar da üretime açılacak. Üç farklı şirket hazırlıklarını sürdürüyor. Işıklar ocağının devamında da 60 milyon ton üretilmeyi bekleyen linyit rezervi var. Önümüzdeki süreçte buranında çalışmaları başlayacak. Soma bölgesinde farklı maden sahalarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.



