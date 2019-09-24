2 bin 400 rakımda 13 çeşit meyve yetiştirdiler

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'da Selim Alaftargil (43) ve kardeşleri, deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikteki 10 dönümlük arazide, kestane, ayva ve kayısı gibi 13 çeşit meyve yetiştirdi. Tamamen organik olan meyvelerin tadına doyum olmadığını söyleyen Selim Alaftargil, "Bizi örnek alan birçok kişi, çevremizde bizim gibi çıplak araziyi alıp bahçe yaptılar, ya da hobi bahçeleri oluşturdular" dedi.

Spor malzemeleri satan bir firmanın sahibi Selim Alaftargil, kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki 2 bin 400 rakımlı Börekli Mahallesi'nde, 2002 yılında babasının yaptırdığı yazlık villanın 10 dönümlük bahçesine 2 bine yakın fidan dikti. Evli ve 2 çocuk babası Selami Alaftargil, bahçede organik kestane, ayva, kayısı, ceviz, elma, armut, kiraz, vişne, erik, iğde, beyaz ve karadut ile çilek yetiştirdi.

Meyve ağaçlarından 3- 4 yıl sonra ürün almaya başladıklarını belirten Alaftargil, kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereye kadar düştüğü Erzurum'da, ‘Soğuk memlekette meyve olmaz. Hele 2 bin rakımın üstünde hiç yetişmez. Doğu'da kestane yetiştiren ise hiç duymadık’ diyenleri şaşırttığını söyledi. Cenneti andıran bahçedeki ürünleri vefat eden babası İlhami Alaftargil ile birlikte yetiştirdiklerini belirten Selim Alaftargil, şöyle konuştu:

"Dağları ve doğayı çok sevdiğim için vaktimin büyük bölümünü buralarda geçiriyorum. Babam burayı aldığı zaman çıplak bir araziydi. Kardeşlerimle birlikte el ele verip güzel bir mekana çevirdik. Babam rahmetli olunca onun hatırası olarak gözümüz gibi bakmaya başladık. Sadece biz değil, bahçenin nimetlerinden eş, dost, komşular ve akrabalar da yararlanıyor. Yüksek rakımda yetişen meyvenin tadına doyum olmuyor. Bahçenin içinde hayat tamamen doğal. Tavuklarımız, arılarımız ve bir de köpeğimiz var. Bölgede örnek olduk ve birçok kişi hobi bahçesi veya bizim gibi yerler satın alıp meyve ağacı dikmeye başladı."