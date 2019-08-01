HABER

2 bin 500 polis adayı alınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 09:31 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 250 erkek ve 250'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrencinin alınacağını duyurdu.

ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2 bin 250 erkek ve 250'si kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrencinin alınacağını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacağı bildirildi. Adayların 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2019 yılı PMYO sınavı için adaylarda aranacak şartlar; T.C. vatandaşı olmak, lise ve dengi okul mezunu olmak, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, 01 Ekim 2019 tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış ve 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış olmak, 2019 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250.000 ham taban puan almış olmak. Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır. Eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak göreve başlayacaktır. Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar http://www.pa.edu.tr/ resmi internet sitesinden ilan edilecektir."

'Hayaletler' iş başında! Hepsinin korkulu rüyası oldular 'Hayaletler' iş başında! Hepsinin korkulu rüyası oldular
Karasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılarKarasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar
Ayın son çekilişinde büyük devir! Ayın son çekilişinde büyük devir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şans Topu sonuçları 31 Temmuz: Büyük ikramiye talihlisi başkentten

Büyük ikramiye bölünmedi

Karasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar

Karasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar

Sayısal Loto sonuçları 31 Temmuz: Ayın son çekilişinde büyük devir!

Ayın son çekilişinde büyük devir!

Son dakika! Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Günlük burç yorumları 1 Ağustos Perşembe - Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı! 3 yaralı

Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı! 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.