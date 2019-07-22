2 bin 500 rakımdaki buzul gölünde yüzme keyfi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Doski bölgesinde bulunan Mergezer Yaylası’na çıkan 11 gezgin, 2 bin 500 rakımda bulunan buzul gölünde yüzdü.

Yüksekova Cilo Trekking Spor Clup üyeleri, Doski bölgesindeki karlı dağların yamacında bulunan Mergezer Yaylası’ndaki buzul gölüne girdi. Gün boyu gölde yüzmenin keyfini yaşayan gezginler, şehrin bunaltıcı havasından uzak ve doğayla iç içe olmak için gezilerine devam edeceklerini söyledi.

Yüksekova Cilo Trekking Spor Clup Başkanı Fikret Yaşar, Mergezer Yaylası’nda karşılaştıkları doğa güzelliklere hayran kaldıklarını söyleyerek, “Gölde yüzerek tüm yorgunluğumuzu giderdik. Soğuk su insanin yorgunluğunu alıyor ve keyif veriyor. Bize eşlik eden tüm dostlarımıza teşekkür ederiz” dedi



