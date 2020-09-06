2 bin 500 yıldır aktif: Dünyada sadece Türkiye'de görülüyor

Akdeniz Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi, Jeoloji Yüksek Mühendisi Doç. Dr. Fuat Erkül, Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı bölgesindeki Yanartaş'ın 50 metan gazı çıkış bacasıyla dünyada eşi olmayan bir doğa harikası olduğunu söyledi. Yeryüzünde metan gazı çıkışlarının okyanus ortası sıcak su kaynaklarında yaygın izlendiğini belirten Doç. Dr. Erkül, karada organik olmayan metan gazı oluşumlarının ise oldukça sınırlı, çok az bölgede görüldüğünü ifade etti.

'DÜNYADA EŞİ OLMAYAN BİR YER'

Çıralı'daki doğa olayının ABD, Kanada, İtalya ve Romanya'da görüldüğünü kaydeden Doç. Dr. Erkül, "Ancak o ülkelerde metan gaz çıkış bacaları olmasına karşın gaz çıkışı yok. Yanartaş, yanan metan gazı çıkışının olduğu, dünyada eşi olmayan bir yer. Bu oluşum dünyada sadece Çıralı'da görülebiliyor" dedi.

'EN AZ 2 BİN 500 YILDIR AKTİF'

Yunan mitolojisi kahramanı Bellerophon tarafından öldürülen ateş püskürten yaratığa ithafen antik çağlarda 'Chimaera', günümüzde Yanartaş olarak adlandırılan metan çıkışlarının olduğu yerin, Toros dağ kuşağının batı kesiminde, Olimpos Beydağları Milli Parkı'nda arkeolojik sit alanı olduğunu belirten Doç. Dr. Erkül, Yanartaş'ta gözlenen metan sızıntılarının en az 2 bin 500 yıldır aktif olduğunu ifade etti.