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2 bin 500 yıllık antik havuzda yüzme keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 09:37 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki 2 bin 500 yıllık antik havuzda ziyaretçiler, tarihi atmosferde yüzme olanağı buluyor.

2 bin 500 yıllık antik havuzda yüzme keyfi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesindeki 2 bin 500 yıllık antik havuzda ziyaretçiler, tarihi atmosferde yüzme olanağı buluyor. İçinde tarihi sütun ve mermer parçaları bulunan, yaz kış sıcaklığı 36 derece olan antik havuz, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Pamukkale, dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor. 'Beyaz cennet' içerisinde bulunan Hierapolis Antik Kenti'ndeki termal havuz da bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Pamukkale'deki bembeyaz travertenler üzerinde yürüyen yerli ve yabancı turistler, daha sonra antik havuzun şifalı sularına kendilerini bırakıyor. Antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale'de, meydana gelen depremde, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan antik havuz, farklı ülkelerden gelen turistlerin akınına uğruyor. Yaz kış sıcaklığı 36 derece olan, Mısır kraliçesi Kleopatra'nın da içerisinde yüzdüğüne inanılan tarihi havuz, şifa arayan ziyaretçilerine antik kalıntılar arasında yüzme olanağı sunuyor.
HEDEF 600 BİN ZİYARETÇİ
DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, antik havuzun Pamukkale'ye gelen ziyaretçiler için uğrak noktası haline geldiğini söyledi. Antik havuzun 2019'un ilk 8 ayında 300 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını ifade eden Şen, "Ziyaretçilerimizin büyük bölümü antik havuza girmek istiyor. Bu suya girdiklerinde 2 bin 500 yıl önceye gidip, tarihi bir atmosferde yüzüyorlar. Çok keyif alıyorlar. Ziyaretçilerimizin 4'te 1'i antik havuza giriyor. Yaz aylarında iğne atsanız yere düşmez. Yaz aylarında günlük 2 bin 500 kişi antik havuzda yüzüyor. Geçen yıl 400 bin kişi havuza girmişti. Bu yıl bu sayının 600 bini bulmasını bekliyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

2 bin 500 yıllık antik havuzda yüzme keyfi2 bin 500 yıllık antik havuzda yüzme keyfi2 bin 500 yıllık antik havuzda yüzme keyfi2 bin 500 yıllık antik havuzda yüzme keyfi

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