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2 bin 500 yıllık kaya mezarı parçalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:20 | Son Güncelleme

Antalya’nın Demre ilçesinde Likya Dönemi’ne ait 2 bin 500 yıllık kaya mezarlığının giriş bölümünün kırıcı ve delici aletlerle paramparça edildiği tespit edildi.Demre ilçesinde Likya Dönemi’ne ait 2 bin 500 yıllık kaya mezarlığının giriş bölümü kırıcı ve delici aletlerle parçalanmış halde bulundu.

2 bin 500 yıllık kaya mezarı parçalandı

Antalya’nın Demre ilçesinde Likya Dönemi’ne ait 2 bin 500 yıllık kaya mezarlığının giriş bölümünün kırıcı ve delici aletlerle paramparça edildiği tespit edildi.
Demre ilçesinde Likya Dönemi’ne ait 2 bin 500 yıllık kaya mezarlığının giriş bölümü kırıcı ve delici aletlerle parçalanmış halde bulundu. 6 yıl önce de benzer şekilde tahrip edilen Demre Dere ağzı mevkisindeki Likya Dönemi’ne ait kaya mezarının, bu kez giriş bölümünün kırıcı ve delici aletlerle paramparça edildiği belirlendi.
Arkeolog Rehber Ümit Işın, benzer vakaların daha önce de meydana geldiğini belirtti. "Bu kaya mezarı tahrip edilirken birilerinin görmemesi imkânsız" diyen Işın, bu durumun akıllarda soru işaretleri bıraktığını söyledi.
Işın, "Kültür varlıklarının bulunduğu alanlara birer foto kapan yerleştirmek bu kadar zor mu? Ben bölgeye sürekli turlar düzenliyorum. Bu mezar daha önce de tahribata uğramıştı. Ama bu kez de giriş bölümü paramparça edilmiş durumda. Bölgede çok sayıda tarihi kalıntı ve eser var. Bu mezar yolun hemen üstündeki kayada bulunuyor. Mezarın balyozla parçalanması olanaksız. Mezarın parçalanması için jeneratörle çalışan kırıcı delici aletler kullanılmış. Bunu birilerinin görmemesi mümkün değil. Demek ki birileri gözcülük yapmış. Planlı bir tahribat var" diye konuştu.

2 bin 500 yıllık kaya mezarı parçalandı

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