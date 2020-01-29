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Ünlü mumyanın ölüm nedeni 186 yıl sonra ortaya çıktı!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.01.2020 15:58 | Son Güncelleme

Bilim insanları 2 bin 600 yaşındaki mumya Takabuti'nin X-ray ve CT taramaları ile ölümündeki gizemi çözmeyi başardı.

Ünlü mumyanın ölüm nedeni 186 yıl sonra ortaya çıktı!

İrlanda'da bir müzede sergilenen mumya ile ilgili yapılan yeni çalışmalarda, Takabuti'nin 20'li yaşlarında sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Takabuti'nin eski Mısır'ın Luksor şehrinde yaşayan oldukça zengin ve önemli bir kadın olduğu biliniyor.

Takabuti 1834 yılında İrlanda'ya getirilip ilk kez tabutu açılmıştı.

Bilim insanlarının yaptığı taramalarda genç kadının sol omzunun üst kısmından bıçaklandığı ve bunun ölüm nedeni olduğu ortaya çıkarıldı.

Öte yandan bilim insanları yarayı kapatmak için buraya yabancı bir malzemeyle tampon yapıldığını ortaya çıkardı. Daha önce bu katılaşıp küçülen malzemenin Takabuti'nin kalbi olduğu düşünülüyordu.

X-ray taralamarında ayrıca Takabuti'nin ağzında fazladan bir diş, omurgasında da fazladan bir omur olduğu belirlendi.

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Ancak, neredeyse iki yüzyıl süren araştırmalardan sonra, bilim insanları nihayet gerçek kalbini, göğsünün derinliklerinde küçülmüş ve dağınık bir halde bulmayı başardı.

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