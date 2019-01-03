2 bin 600 yıllık Gölyazı Mahallesi, dönemin sağlık merkezi çıktı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Nilüfer ilçesinin tarihi 2 bin 600 yıl öncesine dayanan Gölyazı Mahallesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında tıpta kullanılan materyaller bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi veren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Daha önce bulunan mezar grubu ve hekim aletlerinin yer alması Gölyazı'nın o dönem sağlık merkezi olduğunu ortaya koyuyor" dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Müzeler Müdürlüğü iş birliğiyle 2016'da başlattığı kurtarma ve sondaj kazılarında, 2 bin 600 yıllık Gölyazı Mahallesi'nin bölgenin sağlık merkezi olduğu ortaya çıktı. O dönem 'Apollonia ad Ryndacum' diye bilinen ve sağlık tanrısı Asklepios'un saygı gördüğü Gölyazı'da gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, tıbbi materyallere ulaşıldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tarihe ışık tutacak yeni bilgiler elde edildiğini açıkladı. Bozbey, ekibin, kazılarda ortaya çıkan eserleri temizlemesi ve güçlendirmesi aşamasında bazı metal eşyaların tıbbi alanda kullanıldığını belirlediğini söyledi.