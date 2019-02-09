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2 bin 604 adet uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 16:09 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Samsun’a getirilen 2 bin 604 adet ecstasy hap operasyonla ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışma sonucu İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi’nde ikamet eden Erkan U.’nun İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisini aldı.

İstanbul’dan Samsun’a getirilen 2 bin 604 adet ecstasy hap operasyonla ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları istihbari çalışma sonucu İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi’nde ikamet eden Erkan U.’nun İstanbul’dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisini aldı. Narkotik polisi, Erkan U.’nun evine düzenlediği operasyonda 2 bin 604 adet ecstasy hap ele geçirdi. Olayla ilgili Erkan U. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan zanlı, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Erkan U., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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