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2 bin 640 rakımda kar temizleme çalışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 12:43 | Son Güncelleme

Rize'yi Erzurum'a bağlayan Ovit Dağı geçidinin kar nedeniyle kapalı olan 22 kilometrelik bölümünde 6 aylık aranın ardından ulaşımın sağlanması için çalışma başlatıldı

RİZE (AA) - Rize-Erzurum karayolundaki 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı geçidinin yaklaşık 6 aydır kar nedeniyle kapalı olan 22 kilometrelik bölümünün ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.

Yoğun kar yağışın ardından Ekim 2018'de çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan Ovit Dağı geçidinde, ulaşım tamamen Türkiye'nin yapımı tamamlanan en uzun tüneli Ovit Tüneli'nde sağlanıyordu.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, hafta başından itibaren Ovit Dağı'ndaki 22 kilometrelik bölümün açılması için çalışma yapıyor.

Ekipler, Ovit Tüneli bölgesinden başlayarak kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çığ nedeniyle kar kalınlığının bazı kesimlerde 6-8 metreyi bulduğu Ovit geçidindeki çalışmaları güçlükle ilerliyor.

Yetkililer, çığın biriktirdiği kar sebebiyle açılan bazı bölümlerin kar kayması sonucu yeniden kapandığını, geçidin tam olarak ulaşıma açılmasının gelecek haftayı bulabileceğini kaydetti.

- Ovit Tüneli'nin hizmete girmesi işleri kolaylaştır

Rize'yi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine bağlayan Ovit Tüneli'nin hizmete girmesi geçmiş yıllarda yaşanan aksaklıkların önüne geçti. Ovit geçidinde geçmiş yıllarda çok sayıda kişi otomobilleri ile mahsur kalırken tünelin hizmete girmesi olumsuzlukların önüne geçti.

Ovit, 14 bin 300 metre uzunluğu ile Türkiye'nin tamamlanmış en uzun, dünyanın ise üçüncü en uzun tüneli konumunda bulunuyor.

Ovit Dağı'nın ulaşıma açılmasının ardından tünel içerisinde kontrollü olarak bakım çalışması gerçekleştirilecek.

2 bin 640 rakımda kar temizleme çalışması

- Rize'yi Erzurum'a bağlayan Ovit Dağı geçidinin kar nedeniyle kapalı olan 22 kilometrelik bölümünde 6 aylık aranın ardından ulaşımın sağlanması için çalışma başlatıldı

Ovit Dağında kar temizleme çalışmaları

Ovit Dağında kar temizleme çalışmaları

Ovit Dağında kar temizleme çalışmaları

Ovit Dağında kar temizleme çalışmaları

Ovit Dağında kar temizleme çalışmaları

Ovit Dağında kar temizleme çalışmaları

Ovit Dağında kar temizleme çalışmaları

Ovit Dağında kar temizleme çalışmaları

Ovit Dağında kar temizleme çalışmaları

Ovit Dağında kar temizleme çalışmaları

Ovit Dağında kar temizleme çalışmaları

Ovit Dağında kar temizleme çalışmaları

Ovit Dağında kar temizleme çalışmaları

Ovit Dağında kar temizleme çalışmaları

Ovit Dağında kar temizleme çalışmaları

Ovit Dağında kar temizleme çalışmaları

Ovit Dağında kar temizleme çalışmaları

Ovit Dağında kar temizleme çalışmaları
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Anahtar Kelimeler:
Ovit Dağı geçidi Rize

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