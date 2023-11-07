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  4. 2 bin 700 yıl önce Tunceli'de yapıldı,gizli geçidi de var! Turizme kazandırılacak

2 bin 700 yıl önce Tunceli'de yapıldı,gizli geçidi de var! Turizme kazandırılacak

07.11.2023 20:56 | Son Güncelleme:
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Tunceli'de halk ağzında ‘Gelin Odaları’ olarak bilinen, Urartular tarafından 2 bin 700 yıl önce yapılan tarihi alanın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

2 bin 700 yıl önce Tunceli'de yapıldı,gizli geçidi de var! Turizme kazandırılacak

Pülümür ilçe merkezine 3 kilometre mesafede bulunan, içinde bir kral tahtı ile tutsakların cezalandırıldığı zindanın ve kayaların oyularak yapıldığı, taş merdivenlerle çaya ulaşıp su alındığı gizli bir geçidin de olduğu ‘Gelin Odaları’nın, turizme kazandırılması için, Valilik ve Fırat Kalkınma Ajansı koordinesinde, Tunceli Müzesi ve İl Kültür Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı.

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Urartular tarafından yapıldığı ve geçmişinin 2 bin 700 yıl öncesine dayandığı düşünülen tarihi alandaki röleve ve çevre düzenlemeleri için düşünülen güzergahları, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Kültür Müdürü İsmet Ulaşoğlu, Müze Müdürü Kenan Öncel, Fırat Kalkınma Ajansı İl Müdürü Murat Ortak ve Arkeolog Özgür Şahin, yerinde inceledi.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Turizm gizli geçit

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