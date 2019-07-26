HABER

2 bin 700 yıllık Urartu evleri yeniden ayağa kaldırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 16:39 | Son Güncelleme

Tarihi Van Kalesi höyüğünde yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan 2 bin 700 yıllık Urartu Mahallesi’ndeki evler, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yeniden ayağa kaldırılıyor.Urartu Krallığı’nın başkenti Tuşba’nın merkezi olan Van Kalesi ve çevresinde 10 yıl önce kazı çalışması başlatıldı.

Tarihi Van Kalesi höyüğünde yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan 2 bin 700 yıllık Urartu Mahallesi’ndeki evler, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yeniden ayağa kaldırılıyor.
Urartu Krallığı’nın başkenti Tuşba’nın merkezi olan Van Kalesi ve çevresinde 10 yıl önce kazı çalışması başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları, bu yıl da devam ediyor. Eski Van şehri, kale ve höyüğü olmak üzere üç lokasyonda başlatılan çalışmalar, Türkiye’nin değişik 10 üniversitesinden öğretim üyesi ve öğrencilerin katılımıyla sürüyor.
Bu yıl Van Kalesi höyüğünde devam eden kazı çalışmalarında koruma, onarım ve restorasyon yürütülüyor. Önceki yıllardaki kazı çalışmalarında höyükte çok sayıda Urartu evi bulunmuştu. Bulunan taş temelli 2 bin 700 yıllık kerpiç evlerin tahribatını en aza indirmek için de çeşitli koruma yöntemleri kullanılıyor. Bu çerçevede inşa edilen Urartu evleri, orijinal dokusuna zarar verilmeden yeniden ayağa kaldırılıyor.

“Büyük bir Urartu Mahallesi ortaya çıkardık”
İHA muhabirine konuşan Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Merkezi Müdürü Doç. Dr. Erkan Konyar, daha önceki kazı çalışmalarında çok sayıda Urartu evi bulduklarını belirtti. Van Kalesi Höyüğünde yürütülen kazı çalışmalarının bu yılki etabında daha çok koruma, onarım ve restorasyon yaptıklarını ifade eden Konyar, “2010 yılında bu yana Urartu Mahallesi alanında çalışıyoruz. Burada birçok Urartu evi ortaya çıkardık. Bunlar taş temelli kerpiçten evlerdir. Nispeten yüksek duvarlı evler olarak ortaya çıktı. Büyük bir Urartu Mahallesi ortaya çıkardık. Tabi bu evler kerpiçten olması hasebiyle tahribat da fazla olabiliyor. Tahribatı en aza indirmek için çeşitli pasif koruma yöntemleri uyguluyoruz. Son iki yılda da Urartu kerpiçleri döküp gerekli ayırıcılarla pasif koruma yöntemlerini daha da yoğunlaştırdık” dedi.

“Urartu Mahallesi tamamen ayağa kaldırılacak”
Restorasyon çalışmalarında ahşap sandıklarla duvarı bir çerçeveye aldıktan sonra ayırıcı filelerle sarıp onun üzerine uygulama yapıldığını dile getiren Konyar, böylece orijinal dokuyla daha sonra yapılan dokunun rahatlıkla farkına varılacağını söyledi. Bu çalışmayla hem orijinal dokunun korunduğunu hem de Urartu evlerinin daha da görünür hale geldiğine dikkat çeken Konyar, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ziyaretçiler bir Urartu evi nasıl olur, kaç odadan oluşuyor, içindeki sekileri, ocakları görebileceği bir hale getiriyoruz. 2 bin 700 yıllık bir Urartu evinin ve Urartu Mahallesi’ni tamamen ayağa kaldırıp ziyaretçilerin 2 bin 700 yıl önce insanlar nasıl evlerde yaşıyorlardı, bunun kurgusunu yapmaya çalışıyoruz. İnsanlar bu evlerin içine girdiklerinde 2 bin 700 yıl önceki havayı algılamış olacaklar.”

2 bin 700 yıllık Urartu evleri yeniden ayağa kaldırılıyor

2 bin 700 yıllık Urartu evleri yeniden ayağa kaldırılıyor

2 bin 700 yıllık Urartu evleri yeniden ayağa kaldırılıyor

2 bin 700 yıllık Urartu evleri yeniden ayağa kaldırılıyor

2 bin 700 yıllık Urartu evleri yeniden ayağa kaldırılıyor

2 bin 700 yıllık Urartu evleri yeniden ayağa kaldırılıyor

2 bin 700 yıllık Urartu evleri yeniden ayağa kaldırılıyor

2 bin 700 yıllık Urartu evleri yeniden ayağa kaldırılıyor

2 bin 700 yıllık Urartu evleri yeniden ayağa kaldırılıyor

2 bin 700 yıllık Urartu evleri yeniden ayağa kaldırılıyor

2 bin 700 yıllık Urartu evleri yeniden ayağa kaldırılıyor

2 bin 700 yıllık Urartu evleri yeniden ayağa kaldırılıyor

2 bin 700 yıllık Urartu evleri yeniden ayağa kaldırılıyor

2 bin 700 yıllık Urartu evleri yeniden ayağa kaldırılıyor

2 bin 700 yıllık Urartu evleri yeniden ayağa kaldırılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Adana'da sahte para operasyonu!

Adana'da sahte para operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Metin Feyzioğlu'ndan Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması

Feyzioğlu açıkladı: Tutukluk süreleri azalacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Diyarbakır'da korkunç kaza! 5'i ağır 15 yaralı

Diyarbakır'da korkunç kaza! 5'i ağır 15 yaralı

Evinin önünde oturan genci öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

Evinin önünde oturan genci öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.