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2 bin 765 faili meçhul, parmak izinden aydınlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 10:51 | Son Güncelleme

Olay yerinde ve deliller üzerinde yapılan incelemeler sonucu elde edilen parmak izlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında paylaşımı sayesinde son 3 ayda 2 bin 765 olayın faili tespit edildi - FETÖ ve PKK terör örgütlerine ait örgütsel materyal üzerinde yapılan incelemelerde tespit edilen 15 binin üzerinde parmak izi, emniyet ve jandarmanın ortak parmak izi sistemine kaydedildi

Olay yerinde ve deliller üzerinde yapılan incelemeler sonucu elde edilen parmak izlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında paylaşımı sayesinde son 3 ayda 2 bin 765 faili meçhul olay aydınlatıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, parmak izi faaliyetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak ve zaman kaybını önlemek amacıyla geçen yıl İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Jandarma Genel Komutanlığı Otomatik Parmak İzi ve Avuç İzi Teşhis Sistemi (OPTES) ile Emniyet Genel Müdürlüğü Otomatik Parmak İzi Teşhis Sisteminden (APFIS) karşılıklı sorgulanma yapılmasına imkan tanıyan protokol imzalandı.

İki kurumun sistemlerinde kayıtlı parmak izlerini 2018'in temmuz ayı itibarıyla birbirine açmasıyla birçok faili meçhul olay çözüme kavuştu.

Emniyet ve jandarma birimleri arasındaki parmak izi paylaşımı sayesinde son üç ayda, PKK soruşturmalarında 231, FETÖ soruşturmalarında 61 olay çözüldü. 62 cinayet, 145 uyuşturucu, bin 685'i hırsızlık olayı ile farklı soruşturmalardaki 581 olay da aydınlatıldı. Aydınlatılan toplam 2 bin 765 faili meçhul olaya ilişkin alınan 7 bin 844 parmak izi, 3 bin 687 farklı kişiyle eşleştirildi.

- Aydınlatılan önemli terör olaylarından bazıları

Van-Hakkari Karayolunun Gedikbaşı köyü mevkisinde 1 Ağustos 2011'de yol emniyeti ve kontrol devriyesi görevini yapan time ve yolda bulunan konvoya bölücü terör örgütü mensuplarınca el bombası ve ateşli silahlarla düzenlenen saldırıda, bir astsubay şehit olurken, eski Başkale Kaymakamı Bilgehan Bayar da yaralanmıştı. Olayın ardından yapılan incelemede tespit edilen parmak izleri, emniyet ve jandarma teşkilatları arasında karşılıklı parmak izi entegrasyonunun sağlanmasının ardından sistemde yeniden sorgulandı. Sorgulama sonucu, saldırıyı gerçekleştiren terörist tespit edilerek olay aydınlatıldı.

Kahramanmaraş'ta geçen yıl haziran ayında meydana gelen silahlı çatışmaya ilişkin soruşturmada alınan iki parmak izinin PKK'lı terörist Gaffari Yorulmaz'a ait olduğu tespit edildi. Yorulmaz'a ait parmak izleri, OPTES veri tabanında yapılan araştırmada geçmiş yıllarda yaşanan 6 olayla da eşleşti.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Üçtaş Köyü kırsalında geçen yılın temmuz ayında güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu Zeynel kod adlı terörist Mehmet Yakışır'ın, kendisinden alınan parmak izlerinin OPTES-APFIS sistemindeki kayıtlarla karşılaştırılması sonucu 9 faili meçhul terör olayının sorumlularından olduğu tespit edildi.

- 15 bin iz ortak sistemde

Öte yandan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çöp ve boş arazilere atılan FETÖ'ye ait kitaplar ve örgütsel dokümanlar ve PKK/KCK terör örgütüne yapılan operasyonlarda ele geçirilen örgütsel materyaller de kriminal laboratuvarlarda tek tek inceleniyor. FETÖ ve PKK terör örgütlerine ait örgütsel materyal niteliğindeki 32 bin 727 delil üzerinde yapılan incelemelerde, tespit edilen 15 binin üzerinde parmak izi, emniyet ve jandarmanın ortak parmak izi sistemine kaydedildi.

Bakanlıktan paylaşılan videoda da Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanı Jandarma Albay Mustafa Mercan ile dairede görevli parmak izi ve avuç izi uzmanı Mehmet Ali Söylemez'in parmak izi incelemelerine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında verdiği bilgiler yer aldı.

- Faili meçhuller yeniden inceleniyor

Jandarma Albay Mercan, deliller üzerindeki parmak izi incelemelerinin tozlama, kimyasal ve fizikokimyasal metodlarla gerçekleştirildiğini belirterek emniyet ve jandarma kayıtlarının birbirlerine açılmasıyla faili meçhul durumdaki olaylara ait parmak izlerinin yeniden sorgulandığını anlattı.

Mercan, son 3 ay içerisinde PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleri ile cinayet, uyuşturucu, hırsızlık ve diğer olaylara ilişkin 2 bin 765 faili meçhul dosyanın aydınlatıldığını belirtti.

Söylemez ise savcılıklar tarafından kendilerine gönderilen örgütsel dokümanlar ile her türlü nesneler üzerinde farklı metodlarla parmak izlerini tespit ettiklerini ardından OPTES-APFIS kayıtlarında yapılan eşleştirme işlemiyle suçlulara ulaştıklarını söyledi.

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