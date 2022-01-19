2 bin 779 telefonla Guinness’e rekor başvurusu

İstanbul'da telefon tamiri işiyle uğraşan koleksiyoncu Karagüdekoğlu, evinin 2 odasını cep telefonlarına ayırmış. Hedefinin, 2010 senesinde bin 563 adet farklı cep telefonuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Alman Carsten Tews'in rekorunu kırmak olduğunu ifade eden Karagüdekoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Telefonları biriktirmek adına çok parasız kaldığım zamanları biliyorum. Bu kolay olmuyor tabii ki. Bir de koleksiyonerliğin hastalık tarafı var. Öncelikle hoşunuza giden telefonları almaya başlıyorsunuz. Ondan sonra bakıyorsunuz arada eksikler oluyor. Bu model de olsun derken bir bakıyorsunuz aynı modelin farklı renkleri de var, onları da alıyorsunuz. Bu çok özel bir duygu, anlatılabilecek bir şey değil. Koleksiyoner olanlar beni daha iyi anlayacaktır.”

Koleksiyonunda bulunan telefonları daha çok yurt dışı merkezli internet alışveriş siteleri üzerinden temin ettiğini söyleyen Karagüdekoğlu, “İlk kez gördüğüm telefonları internet üzerinden hemen almaya çalışıyorum. Almanya, İtalya, İsrail, ABD ve Japonya gibi dünyanın dört bir tarafından gelen telefonlarım var” diye konuştu.

Karagüdekoğlu, Guinness’e başvuru hikayesinin nasıl başladığıyla ilgili ve sürece ilişkin şunları söyledi:

“Elimdeki telefonların sayısı bin 500’ü geçtikten sonra bunu Guinness Rekorlar Kitabı’na sokmaya niyetlendim. Baktım ki daha önce bu dalda kayıtlı bin 563 diye bir rekor var. Bu sayının üzerine çıkmak için büyük depolardan telefoncu arkadaşlarımın elindeki telefonlardan temin ettim. Daha sonra da Guinness’e başvurdum ve başvurumuz kabul edildi. Bundan sonraki süreçte Guinness bizden telefonların üzerine marka ve modellerini belirten numaralar yapıştırmamızı ve bunları listelememizi istedi. Bu kanıtların video ve fotoğraflarını Guinness’in internet sitesine yükleyeceğiz. Daha sonra hakem heyetine bu kanıtları sunmak için davetimiz olacak. En kısa süre içinde de sonuç alacağımızı düşünüyorum.”

Bundan sonraki hedefinin bir cep telefonu müzesi kurmak olduğunu belirten Karagüdekoğlu, “Bunları uluslararası platformlarda görücüye açmak ülkemizin tanıtımı adına faydalı olacaktır. Ayrıca buraya gelen turistlerin de ilgisini çekecektir” ifadelerini kullandı.

