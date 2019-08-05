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2 bin 800 rakımlı kayak merkezine 100 yataklı otel yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 13:03 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi İdris Akbıyık: - "Kayak merkezimiz, Türkiye'de karın en uzun süre kaldığı merkezdir. Yaklaşık 6 ay burada kayak yapılabilir. Özellikle Irak, İran ve civar illerimizden buraya ciddi talep var"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'deki 2 bin 800 Rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistlerin konaklama sorununu gidermek amacıyla 100 yataklı otel yapılacak.

"Hakkari Kayak Turizmiyle Dünyaya Açılıyor" projesi kapsamında kente 12 kilometre uzaklıktaki merkeze inşa edilmesi planlanan otel için Hakkari Valiliği ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) arasında protokol imzalandı.

Vali İdris Akbıyık, Valilikte düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, DAKA ile paylaştıkları proje sayesinde kayakseverlerin kalacak yer sorununun çözüleceğini aktardı.

Akbıyık, daha önce DAKA'nın desteğiyle yapılan tesisin büyütülerek pist uzunluğunun 3 bin 200 metreye çıkarıldığını, telesiyej projesinin de yüzde 95'inin tamamlandığını aktardı.

Hakkari'nin ekonomik, sosyal ve kültürel olarak gelişmesinin dağ ve doğa turizmine bağlı olduğunu vurgulayan Akbıyık, şöyle devam etti:

"Burada güzel bir potansiyel var. Kayak merkezimiz, Türkiye'de karın en uzun süre kaldığı merkezdir. Yaklaşık 6 ay burada kayak yapılabilir. Özellikle Irak, İran ve civar illerimizden buraya ciddi talep var. Geçen kış, kar festivali düzenledik. Kalacak yer sorunundan dolayı çok fazla duyurmamamıza rağmen 10 bine yakın insan geldi. Hakkari kayak turizmi ile daha iyi yerlere gelebilir. Bu projenin yüzde 20'sini DAKA, kalan kısmını da Valilik ve İl Özel İdare olarak karşılayacağız. Şu anda ihaleye çıktık. İnşallah en kısa sürede bu tesisimiz de bitirilir, Hakkari'nin hizmetine sunulur."

Konuşmanın ardından Vali Akbıyık ile DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray protokolü imzaladı.

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