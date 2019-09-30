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2 bin 842 metrelik pastayla rekor kırdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 00:23 | Son Güncelleme

İzmir'deki Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali'nde, rekor denemesi için buluşan binin üzerinde pastacı 2 bin 710 metreyi aşarak dünyanın en uzun pastasını yaptı

İZMİR (AA) - Uluslararası Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Unlu Mamuller Festivali (PASTART İZMİR) kapsamında pastacılar, dünyanın en uzun pastasını yaparak rekor kırdı.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonunca İzmir Kültür Park'ta gerçekleştirilen festivalin üçüncü ve son gününde, binin üzerinde pastacı, dünyanın en uzun pastası yapmak üzere bir araya geldi.

İzmir Kültürpark’ı tümüyle saran rekor pasta, İzmir 8. Noter Vekili Filiz Özen tarafından tescil edildi. 2 bin 842 metre uzunluğunda, 15 santimetre genişliğinde olan tescilli pasta için 200 bin yumurta, 2 ton un, 2 ton şeker, 10 ton krema ve diğer tüm pastacılık malzemeleri kullanıldı.

İzmirli şeflerin hazırladığı pastanın final bölümünü oluşturan ay yıldız formlu kısım ise PASTART İZMİR için kente gelen yabancı şefler ve Anadolu Otizm Vakfı öğrencileri tarafından hazırlandı.

Tescil açıklamasının ardından pasta İzmirlilere servis edildi.

İzmir Pastacılar ve Şekerciler Odası Başkanı İhsan Esen, gün içinde yaptığı açıklamada, noter huzurundaki denemede yaptıkları pastanın 2 bin 710 metreyi geçmesi halinde dünya rekorunu kıracaklarını ifade etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otizm Vakfı Kültürpark PASTART İZMİR Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı

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