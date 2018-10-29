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2 bin 900 kadın İstiklal Marşı ve Andımız'ı okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 19:50 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Konyaaltı Kent Meydanı'nda toplanan 2 bin 900 kadın, '29 Ekim Cumhuriyet Festivali' kapsamında, İstiklal Marşı ile Andımız'ı okudu.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, Konyaaltı Kent Meydanı'nda toplanan 2 bin 900 kadın, '29 Ekim Cumhuriyet Festivali' kapsamında, İstiklal Marşı ile Andımız'ı okudu. Konyaaltı Kent Meydanı'nda düzenlenen '2900 kadın İstiklal Marşı okuyor' etkinliğine, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yanı sıra binlerce kişi katıldı. Kent meydanında müzik eşliğinde eğlenen kadınlar, saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra Andımız'ı okudu. Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin ritim grubunun müzik dinletisi de büyük alkış aldı. Etkinlikte konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, "Yarınlar bizim için çok önemli; ama bir yarın var ki o kadar yarınlar hiç güzel olmamıştı. 28 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Atatürk'ün 'Efendiler yarın cumhuriyeti ilan ediyoruz' dediği gün bugün işte. Şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Böylesi anlamlı günde tüm kadınlarımızla birlikte güzel bir gün geçiriyoruz. 2 bin 900 kadın dedik ama bugün görüyoruz ki daha fazla kadın var. Atatürk'ün 'Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' dediği Antalya'dan seslenerek tüm ülkenin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz" diye konuştu.

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