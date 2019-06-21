Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2 bin adet kerevit Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyü barajına bırakıldı.

Programa Uzunköprü Kaymakamı Muhittin Gürel Edirne İl Tarım Müdürü Vekili Atilla Bayazıt, Uzunköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Karahan Uzunköprü Ticaret Borsası Başkanı Egemen Aslan STK Başkanları ve çok sayıda köylü katıldı. Program kapsamında 2 bin adet Kerevit barajla buluştu.

Edirne İl Tarım Müdür Vekili Atilla Bayazıt yaptığı açıklamada, “Gerçekleştirdiğimiz bir proje vardı bu projelerden bir tanesi de kerevit aşılama projesi. Bu proje kapsamında yeni karpuzlu barajında su kerevitleri öncelikle numune aldık sağlıklı olup olmadıklarımı araştırmak için. Gelen sonuçlar olumluydu herhangi bir hastalık belirtisi taşımıyordu. Ortalama bir 5-6 senelik zaman içerisinde yılda 50 tonluk bir stoğa ulaşacağımızı tahmin ediyoruz” dedi.

Asya ve Avrupa ülkelerinde çok rağbet gören bir ürün

İl Tarım Müdür Vekili Atilla Bayazıt, “Kerevit iç piyasaya göre çok rağbet gören bir ürün değildir. Daha çok Asya ve Avrupa ülkelerinde çok rağbet gören bir üründür. 2018 yılında TÜİK verilerine göre 636 ton kerevit ihracatı yapılmış. Bunun da yaklaşık maddi geliri 5 Milyon dolardır” diye konuştu.