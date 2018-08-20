2 bin dolara umuda yolculuk

Cavit AKGÜN/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Fethiye ilçesinde, polisin yaptığı operasyonda, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanan 15 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilip gözaltına alınan 4 Türk şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Organizatörlerin, kaçıracakları kişi başı 2 bin dolar aldıkları öğrenildi.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GİM) Grup Amirliği’nce, bugün sabah saatlerinde Büyük Boncuklu Koyu’nda operasyon yapıldı. Şüpheli bir minibüsten inen kaçak göçmenlerin, 'Özdemir 48' isimli tekneye bindirilmesi sırasında düzenlenen operasyonda 9'u Filistin, 6'sı Suriye uyruklu olmak üzere 15 kaçak göçmen yakalandı, 3 kişi ise gözaltına alındı.
Göçmenleri koya getiren ve olay yerinden kaçan minibüs şoförü ise yolda önlem alan polisler tarafından yakalandı. Olayda kullanılan tekne ve araca el konulurken, 15 kaçak göçmen ise Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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