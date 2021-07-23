HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2 bin kişilik beldeye yaklaşık 50 bin kişi geldi! Belediye Başkanı'ndan "Gelmeyin" çağrısı

2 bin kişilik beldeye yaklaşık 50 bin kişi geldi! Belediye Başkanı'ndan "Gelmeyin" çağrısı

23.07.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Karadeniz kıyısındaki 2 bin 77 nüfuslu sahil beldesi Kıyıköy, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin akınına uğradı. Nüfusun yaklaşık 50 bine çıktığı Kıyıköy'ün Belediye Başkanı Ender Sevinç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tatilcilerden başka tatil beldelerini tercih etmelerini istedi.

2 bin kişilik beldeye yaklaşık 50 bin kişi geldi! Belediye Başkanı'ndan "Gelmeyin" çağrısı

Kurban Bayramı tatilini Kıyıköy'de geçirmek isteyenler, beldeye akın etti. 2 bin 77 kişi olan ilçenin nüfusu yaklaşık 50 bini buldu, otel ve pansiyonlarda da yer kalmadı. Beldeye özellikle İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne gibi çevre illerden vatandaşlar akın etti. Sahillerin dolup taştığı Kıyıköy'de Belediye Başkanı Ender Sevinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlardan diğer tatil beldelerini tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, beldede özellikle gıda tedarik zincirinde sıkıntı yaşadıklarını belirttiği paylaşımında, "Beldemizde oluşan aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kaldığından, Kıyıköy'ü ziyaret etmek isteyen misafirlerimizin diğer tatil beldelerini tercih etmeleri önemli rica olunur" ifadelerini kullandı.

"KALABALIK AMA BURASI İÇİN DEĞER"

İstanbul’dan arkadaşlarıyla Kıyıköy’e gelen Çağla Kurt, kalabalığa rağmen bölgeyi çok sevdikleri için her yıl geldiklerini dile getirerek, “Güzel bir yer, her yıl geliyorum. Herkese tavsiye ederim, kalabalık ama burası için değer” dedi.

"KURALLARA UYUYORUZ"

Burak Deniz ise bayramın ilk günü geldiği Kıyıköy'de kalabalığa rağmen kurallara uyduklarını ifade ederek, “İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinden geldik. Kalabalık ama değer, güzel bir yer. Burada tedarikte hiçbir sıkıntımız olmadı. Kalabalıktan korkumuz olsa da kurallara uyuyoruz, sosyal mesafeye dikkat ediyoruz” diye konuştu. (DHA)

Uyarıları dikkate almadılar! Akyaka'nın nüfusu 4 binden 150 bine çıktıUyarıları dikkate almadılar! Akyaka'nın nüfusu 4 binden 150 bine çıktı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldüCehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü
PARTNER"Benden hastalık geçmez""Benden hastalık geçmez"
Ölen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdıÖlen koronavirüs hastasının yakınları polis ve sağlık çalışanlarına saldırdı
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kimse görmedi sandı ama... Şimdi telefonlar susmuyor

Kimse görmedi sandı ama... Şimdi telefonlar susmuyor

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

"Hüsnü Komiser görmesin" Parlak bikinili dans şov!

İngiltere'de BioNTech araştırması! En iyi süreyi açıkladılar

İngiltere'de BioNTech araştırması! En iyi süreyi açıkladılar

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Aleyna tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı

Aleyna tanga bikinisiyle havuzda şov yaptı

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

İnsanların önünde yaşandı! Nişanlısının sözlerini duyunca...

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.