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2 bin kişinin oturduğu Beylikdüzü'ndeki sitede deprem tedirginliği

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2020 14:06 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü'nde 2 bin kişinin yaşadığı site sakinleri, deprem korkusu yaşıyor. 1 yıl önce yaşanan Silivri depremi sonrası '24 saatte boşaltın' tebligatı verilmesine rağmen maddi durumu olmadığı için riskli yapılarda yaşamaya devam eden vatandaşlar, psikolojilerinin bozulduğunu söyleyerek 'ölmek istemiyoruz' dedi. Site sakinleri, depremde enkaz altında kalarak ölmeden önce kendilerine uzanacak yardım elini beklediklerini açıkladı.

2 bin kişinin oturduğu Beylikdüzü'ndeki sitede deprem tedirginliği

İzmir’de geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından, İstanbul’da beklenen büyük deprem korkusu bir kez daha gözler önüne serildi. Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi siteler bölgesinde bulunan 13 bloklu 26 yaşını aşkın 8 katlı bloklarda oturanlar taşıyıcı kolonları erozyona uğrayıp demirleri oksitlenen binalarından korku duyuyor. Geçtiğimiz yıl 5.8 şiddetindeki Silivri depreminden sonra belediye ekiplerinin 24 saat içinde boşaltın tebligatı verdiği binalarda 2 bine yakın nüfusunda yaşadığı öğrenildi. Site sakinleri, büyük korku yaşadıklarını ifade ederek maddi durumları olmadığı için yetkililerden bir çözüm beklediklerini ifade etti.

Site sakinlerinden Eşref Tekir, korktuklarını belirterek, “Korkuyoruz. Başvurduk buraya kimse gelmedi. Bekliyoruz birilerinin gelmesini duruma müdahale etmesini” dedi.

'ZAMANINDA MÜDAHALE İSTİYORUZ'

Bir diğer site sakini Ercan Yüksel ise binaların yaklaşık 30 yıllık ömürleri olduğunu ve daha önce durumla ilgili ilçe belediyesine başvurduklarını kaydederek, “Zabıta memurları geldi binaların çürük olduğuna dair tebligat yaptılar. Onun dışında ne gelen var ne giden. Buradan insanlar bir çözüm bekliyor. Deprem olduktan sonra biz bundan iyi kötü bir şey istemiyoruz zamanında müdahale istiyoruz. Bize tebligatta 24 saatte boşaltın dediler. Benim bloğuma tebligat yapılmadı ama bu bloğa yapıldı” diye konuştu.

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'ÖLMEYİ İSTEMİYORUZ'

Bina sakini bir kadın ise, “ Her sallantıda gözümüz kapıda çocuklarımızın psikolojisi bozuldu derslerine adapte olamıyorlar. Tebligatı Silivri depreminde yapmışlardı. Herkes kredi ödüyor kimsenin durumu yok. Gidecek yerimiz de yok. Bizde ölmek istemiyoruz. Öldükten sonra mı gelsinler. Ölmeyi istemiyoruz, yaşamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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İHA

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