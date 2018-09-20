2 bin lira alacağı için kardeşini öldürdü

Nursel ŞENGEZER/KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde Ahmet Taşveren (41), kendisinden aldığı 2 bin lirayı vermediğini öne sürdüğü kardeşi İlyas Taşveren'i (39) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde Karakoçan ilçesine bağlı Mahmutlu köyünde meydana geldi. İki katlı evin alt ve üst katlarında oturan evli ve 3 çocuk babası Ahmet Taşveren ile 2 çocuk babası İlyas Taşveren arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, Ahmet Taşveren, 2 bin lira alacağı olduğunu öne sürdüğü kardeşi İlyas'ı mutfaktan aldığı bıçakla kalp ve midesinden 3 bıçak darbesiyle yaraladı. İlyas Taşveren kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, buradaki müdahalesinin ardından da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Taşveren, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Gözaltına alınan, pişman olduğunu söylediği ve sürekli ağladığı belirtilen Ahmet Taşveren'in jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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