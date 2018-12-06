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2 bin lira borcu yüzünden çatıya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2018 16:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 2 bin lira borcu yüzünden bunalıma giren R.G.

Bülent TATOĞULLARI ANTALYA,(DHA) ANTALYA'da 2 bin lira borcu yüzünden bunalıma giren R.G. (19), 3 katlı bir inşaatın terasından ayağını sarkıtarak, intihara kalkıştı. Polis tarafından ikna edilen G., ambulansla hastaneye götürüldü. Olay, saat 13.40 sıralarında Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi'ndeki 3 katlı bir inşaatın terasında meydana geldi. Çevresine 2 bin lira borcunu ödeyemediği için bunalıma giren R.G., inşaatın çatısına çıktı. Burada sol bacağını aşağı sarkıtan G., polisin yanına yaklaşmamasını, aksi halde kendini aşağıya atacağını söyledi. R.G., yardım sözü alınca intihar etmekten vazgeçti. Polis ekiplerince binadan indirilen Gürn, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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