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  4. 2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı

2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı

28.09.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de tekne ile denize açılan amatör balıkçılar, olta ile tuttukları 10 kiloluk balıklara kendileri bile inanamadı. Arkadaşlarının yardımıyla balığı tekneye çıkaran balıkçı Osman Orhan, daha sonra oltasına takılan 8 kiloluk balıkla bir kez daha şaşkına döndü. Balıkların fiyatının yaklaşık 2 bin TL civarında olduğu belirtildi.

2 bin lira civarında! Tuttuğu balıklara kendisi bile inanamadı

Bursalı avukat Osman Orhan; arkadaşlarıyla Çanakkale’nin Babakale Asos Körfezine tekne ile açıldı. Amatör balıkçılar, oltayı ilk atışlarında gelen balıklarla ne yapacaklarını şaşırdı. Oltasına yaklaşık 10 kiloluk mercan balığı gelen Osman Orhan, arkadaşlarının da yardımı ile balığı tekneye çıkardı.

Dev mercan balığı karşısında gözlerine inanamayan Orhan, daha sonra oltaya gelen yaklaşık 8 kiloluk sinaritle sevincini ikiye katladı.

2 BİN LİRA CİVARINDA

Kısa sürede balık keyfini ikiye katlayan Osman Orhan ve arkadaşları tuttukları balıkla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Tutulan balıkların yaklaşık 2 bin lira civarında olduğu öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
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