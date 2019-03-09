2 bin mülteci ve sığınmacı kadın, Kapadokya'da buluştu

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen 'Kapadokya Kadın Buluşması'nda SGDD, farklı şehirlerde yaşayan 2 bin mülteci ve sığınmacı kadını Kapadokya'da bir araya getirdi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen gezide mülteci ve sığınmacı kadınlar, Kapadokya'nın tarihi mekanlarını gezdi, Avanos Anfi Tiyatrosu'nda, çeşitli ülkelerin müzikleri eşliğinde eğlendi. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak, "Bugün burada, 'Kapadokya Kadın Buluşması'yla 12'nci yılımızı kutlamaktayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye’de bulunan mülteci kadınları unutmadığımızı göstermek istedik.Türkiye, dünyada en fazla mülteci nüfusu ağırlayan bir ülke. 3,6 milyon Suriyeli'nin yanı sıra çoğunluğunu Afgan, Irak ve İranlılar'ın oluşturduğu mülteci ve sığınmacılara Türkiye ev sahipliği yapıyor" dedi.

NEVŞEHİR, (DHA)-SIĞINMACILAR ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği(SGDD), farklı şehirlerde yaşayan mülteci ve sığınmacı kadınlar için Kapadokya'ya gezi düzenledi.

Geziye katılan kadınlardan Duva Sıra(27) ise, 5 yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geldiğini ve eşinden ayrıldığını anlatarak, "Eşim beş ve yedi yaşındaki çocuklarımı benden alıp, Suriye’ye götürdü. Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği'nden bu süreçte destek aldım. Türkiye’ye uyum sağlamak ve kendi ayaklarımın üzerinde durmak için iki yıl şekerleme fabrikasında, sonra da tekstil fabrikasında çalıştım. Ardından Türkçe dil eğitim kursları almaya başladım. Çocuklarıma kavuşmak ve onlara güzel bir hayat sunmak için hayalimi, her zaman güçlü tutmaya çalışıyorum" diye konuştu.

