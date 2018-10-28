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2 bin off-road tutkunu Düzce'de kamp yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 17:52 | Son Güncelleme

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen off-road sporcuları, Kaynaşlı Darıyeri Yörükler Yaylası'nda kamp yaptı

Türkiye'nin farklı şehirlerinde off-road yapan vatandaşlar, Düzce'nin Darıyeri Yörükler Yaylası'nda düzenlenen kamp organizasyonunda bir araya geldi.

Düzce Safari Off-Road Kulübü'nün (DÜSOF) daveti ile Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Yörükler Yaylası'na gelen yaklaşık 2 bin off-road tutkunu, yapılan mini yarışın yanı sıra kamp yaparak yaylada sonbaharı yaşama şansı yakaladı.

Kamp alanında çeşitli yarışlar düzenleyen off-roadçular, yarışlardan elde edilen geliri Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ne bağışlayacak.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan off-road tutkunlarını bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Albayrak, "Dostluk Buluşması" olarak adlandırdıkları etkinliğin 3 gün sürdüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Tüm off-roadseverler burada dostluk için buluştu. Kamp bölgesinde 670 araç sayıldı, en az 60 ilden de misafirlerimiz vardı. Herkes mutlu, huzurlu. Cuma günü başlayan etkinliğimizde kamp yapan misafirlerimiz, bugün de küçük parkurda bir yarış yaptı. Çok şükür o da güzel geçti."

Organizasyonun gelirinin şehit ve gazi ailelerine verileceğini belirten Albayrak, "Tüm gelirimizi Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Derneği'ne bağışlayacağız. İnsanlar burada buluşmak istiyor, off-roada karşı büyük bir ilgi var. İnsanlar kalkıp bin kilometre yol geliyor buraya. Burada geçirdikleri 2 akşam insanları mutlu ediyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Düzce kamp Off Road

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