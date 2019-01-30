2 bin rakımlı yaylada kar manzaraları

Ordu’nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda kar yağışı ile birlikte nefes kesen görüntüler ortaya çıktı.
Kabadüz ilçesi sınırları içinde bulunan ve uçsuz bucaksız ladin ormanları, zirveleri, obaları ve doğal güzellikleriyle parmakla gösterilen Çambaşı Yaylası kış aylarında muhteşem kar manzaralarına ev sahipliği yapıyor.
2 bin rakımlı yaylada bulunan uçsuz bucaksız ladin ormanları ve yayla evleri kar yağışı sonrası kartpostallık görünüme büründü.
Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği yayla, kış mevsiminde ziyaretçilerine birbirinden güzel manzaralar sunuyor.
Kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı yaylada bulunan Türkiye’nin denize en yakın kayak merkezini doğaseverler ve kayak tutkunları mutlaka ziyaret ediyor.
Ordu Büyükşehir-Kabadüz Belediyesi ve Karayolları kar açma ekipleri, Çambaşı Yaylası’na ulaşımı sağlayan karayolunda gece gündüz demeden kar açma çalışmalarını büyük bir özveriyle gerçekleştiriyor.
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