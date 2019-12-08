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2 bin TL’lik cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:47 | Son Güncelleme

Denizli’de dolmuş koltuğuna düşürülen cep telefonunun arka koltukta oturan şahıslar tarafından çalınması araç içinde güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli’de dolmuş koltuğuna düşürülen cep telefonunun arka koltukta oturan şahıslar tarafından çalınması araç içinde güvenlik kameralarına yansıdı. Cep telefonu çalına şahıs ise hırsıza seslenerek telefonunu geri getirmesi halinde şikayetçi olmayacağını söyledi.

Olay, Pamukkale ilçesinde meydana geldi. Geçtiğimiz Çarşamba günü yaşanan olayda, Akkonak- Şirinköy dolmuşlarından birisine binen Selim Yolcu (26) isimli vatandaş bir süre gittikten sonra ineceği yere geldiğinde montunun cebindeki cep telefonu oturduğu koltuğa düştü. Araç içerisindeki güvenlik kameralarının kayıt ettiği anlarda ise arka koltukta oturan ve yaşları genç olduğu görülen iki şahıstan biri telefonun düştüğünü görünce ayağa kalkıp hızlıca ön koltuğa geçti ve düşen telefonu alarak cebine koydu. Telefonu çalan şahıs kısa bir süre sonra ise yanındaki arkadaşı ile birlikte araçtan inerek uzaklaştı.
Telefonunun düştüğünden habersiz olan Yolcu, bir süre sonra telefonunun yanında olmadığını fark etti. Ardından eşi ve iş yerine ulaşan Yolcu telefonunu dolmuşta düşürdüğünü anladı. Daha sonra karakola giden Yolcu, polisle birlikte bindiği dolmuş şoförüne ulaştı ve araç içindeki güvenlik kameralarını izledi. Hırsızlığı ortaya çıkarak Yolcu, telefonunu çalan şahısa seslenerek telefonunu kendisine geri getirmesi halinde şikayetini geri alacağını söyledi.
Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, çalınan cep telefonun değerinin ise yaklaşık 2 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.

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