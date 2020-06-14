2 bin yıllık anıt ağaç, zamana meydan okuyor

Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi'nde bulunan 1730 rakımlı tepedeki 2 bin yaşında, 22 metre boyunda, 4 metre çapında ve 12 metre çevre genişliğindeki 'ağıl ardıç' ağacı zamana meydan okuyor. Türkiye'nin en yaşlı, dünyanın ise ikinci yaşlı ağacı olarak kabul edilen Ağıl Ardıç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce 2002 yılında tabiat anıtı olarak tescil edildi. Geçen kış ayında yoğun kar yağışı nedeniyle bir bölümü zarar gören anıt ağacın gönüllü bakıcısı da bulunuyor. Anıt ağacının yer aldığı Taşken ilçesi Balcılar Mahallesi'ne, yaşadığı Hadim ilçesinden sık sık gelerek bakımını yapan doğa gezgini Hasan Hüseyin Kahriman, ağacın gönüllü bekçiliğini yapıyor.

2 BİN YILLIK AĞACIN GÖNÜLLÜ BEKÇİLİĞİNİ YAPIYOR

Zorlu geçen kış mevsiminde zarar gören ağaca bakım yapılmasını isteyen Kahriman, 'ağıl ardıç' ağacının korunması gerektiğini aksi takdirde daha büyük zarar görebileceğini söyledi. Bölgede oturanların da ağacı korumak için çalışması gerektiğini vurgulayan Kahriman şöyle konuştu: