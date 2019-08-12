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2 bin yıllık anıt çınar ağacının etrafında dilek turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 10:56 | Son Güncelleme

Cavit AKGÜN/MUĞLA, DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin Bayır Mahallesi'ndeki anıt çınar ağacını görmeye gelen turistler, yöre ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

2 bin yıllık anıt çınar ağacının etrafında dilek turu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin Bayır Mahallesi'ndeki anıt çınar ağacını görmeye gelen turistler, yöre ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Ağacın etrafında üç kez dolaşanlar, dileklerinin kabul olacağına inanıyor.
Marmaris Ticaret Odası'nca 1995 yılında, 1880 yaşında tabiat anıtı olarak tescil ettirilen 2,8 metre çapındaki çınarın çevresi de 8,7 metre ölçüldü. 35 metre yüksekliğindeki ağaç, 706 metrekarelik alanı kaplıyor. Kuruma tehlikesi geçiren anıt ağaca, 2008 yılından bu yana belirli aralıklarla bakım yapılıyor. Gövdesinin bazı bölümleri ile dalları çürüyen ağaç, krom ve nikel tellerle güçlendirildi, çürük yerleri özel macunla kapatıldı. Mantar ve böcek bulunan bölgeleri temizlenen ağacın çevresi, mantarlara karşı demir sülfat ve güz taşı ile izole edildi. Mahalle sakinlerinden Şahin Bulucu, "Ağacı görmeye birçok kişi geliyor. Buraya gelenler, yöre ekonomisine katkı sağlıyor. Özellikle her gelen burada üretilen baldan almadan gitmiyor" dedi.
Öte yandan, yerli ve yabancı turistler çınar ağacının etrafında üç kez dönerek, dilek tutuyor. Ağacın etrafında üç kez dolaşanlar, dileklerinin kabul olacağına inanıyor.

FOTOĞRAF

2 bin yıllık anıt çınar ağacının etrafında dilek turu2 bin yıllık anıt çınar ağacının etrafında dilek turu2 bin yıllık anıt çınar ağacının etrafında dilek turu2 bin yıllık anıt çınar ağacının etrafında dilek turu

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