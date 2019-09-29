HABER

2 bin yıllık antik kentte belgesel galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 22:44 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'deki 2 bin yıllık Laodikya Antik Kenti, köy enstitülerini konu alan 'Bu işte bir umut var' isimli belgeselin galasına ev sahipliği yaptı.

2 bin yıllık antik kentte belgesel galası yapıldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki 2 bin yıllık Laodikya Antik Kenti, köy enstitülerini konu alan 'Bu işte bir umut var' isimli belgeselin galasına ev sahipliği yaptı. Tanıtımına katılan yaklaşık 300 kişi, antik kalıntıların içerisinde belgeseli izleme fırsatı buldu.
Denizlili yönetmen Jale İncekol tarafından çekilen ve Cumhuriyet tarihinde önemli bir eğitim modeli olarak yer alan köy enstitülerinin anlatıldığı 'Bu işte bir umut var' isimli belgeselin galası Laodikya Antik Kenti'nde yapıldı.
Denizli Genç İşadamları Derneği'nin (DEGİAD) sponsorluğunda çekilen belgeselin tanıtımına, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, DEGİAD Başkanı Okan Konyalıoğlu, belgeselde rol alan oyuncular ve yaklaşık 300 davetli katıldı. Katılımcılar, kurulan platformda sinevizyona aktarılan belgeseli ilgiyle izledi.
Belgeselin sona ermesinin ardından yönetmen Jale İncekol belgeselde rol alan ve geçmişte köy enstitülerinde eğitim gören kişileri sahneye davet ederek teşekkür etti. İncekol, 'Bu işte bir umut var' belgeselinin izleyiciyle buluştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Böyle belgeseller çekmeye devam edeceğim. Çok güzel ve büyük bir ekiple çalıştım. İlk kez bir film setinde olan oyuncularım oldu. Hepsi çok bir inanç ve sevgiyle çalıştılar. Sesimi eğitim sisteminin karar verenlerine duyurabilir miyim? İlgilerini çeker mi? Sanmıyorum. Bu filmleri vatansever eğitimciler için yapıyorum. Çocukları yurtdışında yaşasın hayali kuran aileler için yapıyorum. O çocukların bu ülkede kalmaları gerekiyor. Bu ülkenin o çocuklara ihtiyacı var. Biz aslında çok güçlü ve çok kalabalığız. El ele verirsek ve vazgeçmezsek, 1930-1940'lı yıllarda bu insanlar köy enstitüleri başarıya ulaştıysa biz de başarılı olabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

2 bin yıllık antik kentte belgesel galası yapıldı2 bin yıllık antik kentte belgesel galası yapıldı2 bin yıllık antik kentte belgesel galası yapıldı2 bin yıllık antik kentte belgesel galası yapıldı

PARTNERCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ebru Şallı-Uğur Akkuş çiftine tebrikCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ebru Şallı-Uğur Akkuş çiftine tebrik
Pakdemirli: Süt Konseyi'ne fiyatların arttırılması gerektiği mesajını ileteceğizPakdemirli: Süt Konseyi'ne fiyatların arttırılması gerektiği mesajını ileteceğiz
Tramvayın arkasına asılan kadının tehlikeli yolculuğu kameradaTramvayın arkasına asılan kadının tehlikeli yolculuğu kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Valiliği'nden 'AFAD toplantısı' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'AFAD toplantısı' açıklaması

MSB'den flaş açıklama: F-16'lar İHA düşürdü

MSB'den flaş açıklama: F-16'lar İHA düşürdü

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Satışa çıkarılıyorlar, işte alım şartları...

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İncirliova Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz kararı

Belediye Başkanı'nın makam aracına haciz!

İstanbul Valiliği'nin 'İmamoğlu' açıklamasına İBB'den yanıt

İstanbul Valiliği'nin 'İmamoğlu' açıklamasına İBB'den yanıt

AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı

AFAD'dan depreme ilişkin videolu uyarı

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Oyun oynayan çocukların arasına daldı: 1 çocuk hayatını kaybetti

Oyun oynayan çocukların arasına daldı

MSB'den flaş açıklama: Türk Hava Sahası'nı 6 kez ihlal eden İHA vuruldu

MSB'den flaş açıklama: F-16'lar İHA düşürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.