2 bin yıllık antik liman, kalpli pembe göle dönüştü

Alexandria Troas Antik Kenti'nin ticaret merkezi olarak uzun süre hizmet eden 2 bin yıllık iç limanı, günümüzde ise kalpli pembe göl olarak turizme katkı sağlıyor. Dış liman ile bağlantısı zamanla ortadan kalkan antik kentin iç limanı bir göle dönüştü. Zamanla da doğa koşullarına bağlı olarak suyun çekilmesi ile kalp şeklini aldı. İçerisindeki tuzlu suyun yılın belli dönemlerinde pembe renge bürünmesiyle 2 bin yıllık antik liman, bugün dünya üzerinde bilinen ve pembe renge sahip 8 gölden birisi haline geldi. Ziyaretçilerin çekip, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla popülerliği artan kalp şeklindeki gölün suyu, bugünlerde yine pembeye çalmaya başladı.

'YÖRE HALKI BURAYA 'KALPLİ GÖL' DEMİŞ'

Alexandria Troas Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, kalp şeklindeki gölün, geçmişte antik kente iç liman olarak hizmet ettiğini ve bölgedeki büyük Roma kentinin yaklaşık 400 yıl boyunca büyümesine vesile olduğunu söyledi. Yalnızca antik kent için değil aynı zamanda Kuzey Ege’deki önemli ticari limanlardan birisi de olan limandan, o dönem uzunlukları 12 metre, ağırlıkları 50 tonun üzerinde olan büyük granit sütunların ihraç edildiğini belirten Öztepe, "Antik kentin de zaten bu kadar büyümesi ve buraya kurulmasının en önemli sebebi bu. Tamamen kendiliğinden içinde hapsolan suyun zaman içerisinde böyle bir form alması nedeniyle yöre halkı buraya 'kalpli göl' demiş. Aslında iç liman bölgesinin kapladığı alan çok daha büyük. İç liman yaklaşık 37 dönümlük bir araziye yayılıyor. Ama içindeki su birikintisi biraz daha küçülmüş ve zaman içerisinde kalp şeklini almış. Limanın, Roma döneminde, M.S. 1'inci Yüzyıl'da özellikle son halini aldığını tahmin ediyoruz. Bizans Çağı'na kadar kullanılmış. Tabii bugün şu anda gördüğümüz boyutlara ulaşmış ve büyük ölçüde de ekonomik ömrünü tamamlamış" dedi.