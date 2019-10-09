HABER

2 bin yıllık "Dikilitaş"ı hedef tahtası yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 09:16 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde Elbeyli köyü sınırlarında bir tarlada bulunan 2 bin yıllık Roma dönemi eseri "Dikilitaş"ı hedef tahtası yaptılar.MS 1.

2 bin yıllık "Dikilitaş"ı hedef tahtası yaptılar

Bursa’nın İznik ilçesinde Elbeyli köyü sınırlarında bir tarlada bulunan 2 bin yıllık Roma dönemi eseri "Dikilitaş"ı hedef tahtası yaptılar.
MS 1. yüzyılda Roma’nın soylularından Cassius Philiscus adına yaptırılan Dikilitaş abidesi, tarih düşmaları tarafından silahla ateş edilerek hedef tahtası haline getirildi. Üst üste dizilmiş beş farklı taştan oluşan 12 metre yüksekliğindeki tarihi eserin bazı kısımlarında 7 adet kurşun deliğinin olduğu görüldü. Anıtı ziyarete gelenler gördükleri karşısında üzüldüklerini ifade ederek, "Tarihî eserleri koruyup kollamak lâzım. Merak ettik geldik. Ancak görünen o ki tahrip edilmiş" dediler.
Öte yandan ilçe de turizmcilik yapan Ali Karaman, "Ben bir bisiklet tutkunuyum, bisikletim ile buraya gelip fotoğraf çekmek istedim. Gördüğüm manzara hiç de hoş değildi. Yaklaşık 2 bin yıldır ayakta duran tarihi eser mermilerin hedefi olmuş. Resmen hedef tahtası yapmışlar. Anıtı tahrip etmişler" ifadelerini kullandı.
Söz konusu anıt Beştaş, Nişantaşı ve Dikilitaş adları ile de bilinmekte. Üzerindeki Yunanca kitabeden MS 1. yüzyılda C. Cassius Philiscus’a ait olduğu anlaşılmakta. Anıtın üzerindeki kitabede "C. Cassius Philiscus, C. Cassius Asklepiodotus’un oğlu 83 yıl yaşadı" yazılı. Altı taştan oluştuğu bilinmekte. Ancak altıncı taş bugün yerinde yok. Dikilitaş’ın en tepesinde kartal veya mitlerin zafer tanrıçası Nikea’nın, anıtın bir diğer yönünde ise Philiscus’un heykelinin olduğu sanılmakta.

2 bin yıllık

2 bin yıllık

2 bin yıllık

2 bin yıllık

PARTNERDudak uçuklatan değişim!Dudak uçuklatan değişim!
Kalaycılık yeniden parladıKalaycılık yeniden parladı
Nostaljik okul servisiNostaljik okul servisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi daha!

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Rusya ve Türkiye imzaları attı! Yeni dönem başladı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'nin çekilme kararı sonrası YPG mevzileri boş kaldı

ABD'nin çekilince teröristler de çekildi!

Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...

Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...

Tekirdağ'da polis memuruna bıçaklı saldırı

Tekirdağ'da polis memuruna bıçaklı saldırı

Adana'da düğmeye basıldı! 74 kişi hakkında gözaltı kararı!

74 kişi hakkında gözaltı kararı!

Bursa'da yangın söndürme malzemeleri satan yerde yangın!

Yangın söndürme malzemeleri satıyorlardı!

Karaman'da mobilya atölyesinde korkutan yangın

Karaman'da mobilya atölyesinde korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.