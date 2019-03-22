2 bin yıllık eserler, 33 yıl sonra Gümüşhane'ye getirildi

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesi Sadak köyünde 1986 yılında gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan, müze olmadığı için de çevre illere gönderilen Roma dönemine ait 2 bin yıllık 132 parça eser, kente getirildi. Tarihi eserler, 33 yıl aradan sonra Gümüşhane'de sergilenmeye başlandı.

Kelkit'in Sadak köyü sınırları içerisinde yer alan ve Roma’nın 15'inci Lejyonu'nun yaklaşık 600 yıl hüküm sürdüğü bölgede ilk antik kazı çalışması 1986 yılında başlatıldı. Kazılarda 23 taş eser, 106 sikke ve 3 arkeolojik parça ortaya çıkarıldı. O dönemde kentte müze olmadığı için tarihi eserler çevre illere gönderildi.

Gümüşhane Kültür ve Turizm Müdürlüğü yazışmalar sonucu, Satala Antik Kenti'nden çıkan mezar taşları, lahitler ve duvar taşlarından oluşan 132 parça eser, 33 yıl sonra yeniden kentte bir araya getirildi. Müze Müdürlüğü önünde sergilenen tarihi eserler, düzenlemenin ardından müzeye konulacak.

'SON ROMA LEJYONU BURADA BULUNUYORDU'

Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Ertuğrul Düzgün, Satala Antik Kenti'nde yapılan kazılarda anlamlı ve değerli eserlerin ortaya çıktığını söyledi. Düzgün, "Müze Müdürlüğü yaklaşık 33 yıl önce bölge dışına taşınmak zorunda kalan eserleri tekrar buraya getirmek için çaba sarf etti. Eserler içinde özellikle lahitler ve mezar taşları hem görsel olarak hem de tarihi olarak önemli değerler sunuyorlar. Bu bölgeyi önemli kılanlardan birisi ise Roma’nın doğu kısmında bulunan 4 lejyondan bir tanesinin de Kelkit bölgesinde bulunuyor olması. Hatta son lejyon burada bulunuyor. O yüzden bu bölge tarafımızdan değerli olarak görülüyor. Zaten şimdiye kadar yapılan kazılardan elde edilen sonuçlar da bunun doğruluğunu gösteriyor" dedi.

'AÇIK HAVA MÜZESİ PLANLANABİLİR'

Gümüşhane’nin tarihsel olarak büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Düzgün, "Sadece görselliğin olmadığı, tarihsel açıdan da bize güzel değerler sunduğu aşikar. Kazılar devam ettikçe Satala’da çok daha değerli eserlerin ortaya çıkacağını düşünüyoruz ve hatta buranın açık hava müzesi gibi planlanması gerekmektedir. Destinasyonun açık hava müzesi gibi planlanması bölgeye gelen turist sayısını artıracağını düşünüyorum. Anadolu toprakları yapılan kazılarda milattan önce 10 bin yılından öncesine tarihlenen Paleolitik Çağ diye nitelendirilen dönemden beri bizlere tarihi açıdan değerli kalıntılar veriyor. Özellikle yerleşik hayatın ilk defa başladığı Mezopotamya bölgesi bereketli hilal olarak görülüyor.Satala Antik Kentinde de Roma döneminde 600 yıllık bir yaşam vardı. Roma Dönemi'ne ait önemli askeri kalıntıların ortaya çıkacağı ve bu sayede tarihe ışık tutulacağı söylenebilir" diye konuştu.

GEÇEN YIL DA KAZI YAPILMIŞTI

Kelkit'in Sadak köyü sınırları içerisinde yer alan ve Roma’nın 15'inci Lejyonu'nun yaklaşık 600 yıl hüküm sürdüğü bölgede geçen yıl da antik kazı çalışmaları yapıldı. Kazılarda, 100 metrekarelik bir alan içerisinde toprağın yaklaşık 50 santimetre altında bulunan 2 bin yıllık Roma ve Bizans dönemine ait duvar ve eserlerin ortaya çıkarılması tarihe de ışık tutuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan kazı çalışmalarını Bartın Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığındaki heyet sürdürürken, 25 kişilik ekiple yaz başından beri devam ettirilen çalışmalarda çok sayıda arkeolojik eser ortaya çıkarıldı. Kazıların bu yaz döneminde de sürdürülmesi bekleniyor.