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2 bin yıllık Herkül kabartmasına çirkin saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 14:13 | Son Güncelleme

Bursa'nın İznik ilçesindeki Roma Dönemi'ne ait, yaklaşık 2 bin yıllık Herkül kaya kabartması tahrip edildi. Herkül'ün asası ve sakalı yontularak alınırken, kabartmanın bulunduğu Deliktaş mevkisinin çöplüğe döndüğü görüldü. Bölgenin, kaçak definecilerce tahrip edildiği ve birçok yerde çukurlar açıldığı belirtildi.

İznik'in kırsal Hisardere Mahallesi yolundaki Deliktaş mevkisinde, yaklaşık 2 bin yıl önce, taş ocağında çalışan işçilerin korunması ve dini ibadetlerini yapabilmesi için kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

Herkül kabartmasına çirkin saldırı! Asasını ve sakalını aldılar

Herkül'ün asası ve sakalı yontularak alınırken, kabartmanın yer aldığı Deliktaş mevkisinin de çöplüğe döndüğü görüldü.
Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen Nakkaş Yalçın Öztürk, tarihi eserlere öncelikle halkın sahip çıkması gerektiğini belirterek, "Burası koruma altına alınmış, sit alanı olması gereken bir yer; fakat çevresi, zeytin çorağı ve atık içinde kalmış.
Burada 2 bin yıl önce yapılmış Herkül kabartması mevcut. Kabartma, her türlü saldırıya açık durumda. Elindeki asayı ve sakalı yerinden koparılmış durumda.
Önlem alınıp, korumaya alınması gerekiyor. 'Bu kadar eser bizim elimizdeyken, neden turist gelmiyor?' diyebiliyorsak bunun sorumlusu biziz. Her yer atık ve pislik içinde.
Birçok yer, defineciler tarafından kazılmış. Heykellerimize, kabartmalarımıza, değerlerimize sahip çıkamıyorsak fazla turist beklememize veya hayal görmemize gerek yok" diye konuştu.
İznikliler ise bölgenin sit alanı ilan edilip, eserin korumaya alınması gerektiğini dile getirdi.
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iznik Bursa Herkül kabartması defineci

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