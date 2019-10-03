2 bin yıllık ‘Kibele’ heykeli Ordu’nun yeni markası olacak

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Altınordu ilçesinde yürütülen kazılarda bulunan Ana Tanrıça Kibele heykeli Ordu fındığı için marka olacak. Yörenin başlıca tarım ürünü olan fındığın yanı sıra fındık mamulleri üretileceğinin de müjdesini veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, "Ana Tanrıça Kibele heykeli adıyla fındığın yanı sıra üretimi yapılan çikolata gibi bazı ürünlerde yeni markalar oluşturacağız" dedi. Başkan Güler, bölgede 9 yıldır yürütülen arkeolojik kazılarla ilgili de bilgi verdi ve gerekli izinler alındığı takdirde yılın 12 ayı kazı çalışmalarına devam edileceğini söyledi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 6’ncı Mithridates dönemine ait 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi’nde, 9 yıldır yürütülen kazılarda, Ana Tanrıça Kibele heykeli ve 3 büyük heykel ile yaklaşık 2 bin parça tarihi esere ulaşıldı. Ordu Müze Müdürlüğü ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt ve ekibi tarafından 1’inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan kalede yürütülen kazılarda ayrıca, 300 basamaklı merdiven ile milattan önceki dönemlere ait olduğu değerlendirilen, pişmiş topraktan çatı kiremitleri, duvar örgüsü seramik parçaları ile ok uçlarına rastlanıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, ‘Kibele’ heykeli bulunduktan sonra ziyaretçi akınına uğrayan Kurul Kalesi’nin, UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’ne alınması için başvuruda bulunuldu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, ‘Ana Tanrıca Kibele’ heykelinin turizme kazandırılması için bir dizi proje hazırladı. Proje kapsamında Ana Tanrıça Kibele heykeli markası adıyla yörenin başlıca tarım ürünü olan fındık ve fındık mamulleri üretilecek.