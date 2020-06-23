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2 bin yıllık korsan şehri keşfedilmeyi bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2020 08:23 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesindeki, içerisinde Roma ve Bizans dönemi kalıntıları barındıran korsan şehri İotape, keşfedilmeyi bekliyor.

Gazipaşa ile Alanya'nın tam ortasında bulunan, adını MS 38 ve 72 yılları arasında hüküm süren Kommagane Kralı 4'üncü Antiochus'un eşi İotape'den alan İotape Antik Kenti'nde yapı kalıntıları Roma ve Bizans dönemi özelliklerini taşımasıyla dikkati çekiyor. Denize doğru uzanan yüksekçe bir burun kentin akropolü durumundayken, surlar ise bu bölüme kale görünümü veriyor. İçerisinde bulundurduğu koy ile birlikte muhteşem bir doğa harikası görüntüsündeki İotape, define avcılarının gelişigüzel kazdıkları çukurlar nedeniyle harabeye dönmüş durumda.

'Aytap' da denilen İotape Antik Kenti'nin tam ortasından eski Gazipaşa yolu geçiyor. Yapımı sırasında bazı bölgeleri tahrip olan yolun üst tarafında kalan kısmı da zamanla yok olmuş durumda. Sahil tarafındaki şehir merkezi özellikle define avcılarının kazdıkları çukurlar nedeniyle harabeye döndü. Doğasıyla insanları kendine çeken antik kentte gelenler ise atıklarını gelişigüzel çevreye bırakıyor. Bu tarihi şehrin bazı bölümleri ile tarihi kilisesinin içerisinde ise vatandaşlar tarafından çadırlar kuruluyor.

'İOTAPE ÇOK ESKİ BİR KÜLTÜRÜMÜZ'

Eski rehber ve turizmci Suat Çavuşoğlu sadece Alanya Kalesi'nin değil, ilçedeki tüm tarihi eserlerin aynı derecede korunması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Dolayısıyla müze müdürlüğümüzün bu konuda daha aktif davranması gerektiğine inanıyorum. Bir tek şu an Alanya'mızda, Alanya'mızın kültüründe sadece koruduğumuz, değer verdiğimiz Alanya Kale'miz var. İotape çok eski bir kültürümüz. Geçmişten kalan kültürümüz. Ona sahip çıkmakta bize görev düşüyor" dedi.

İotape'nin rivayete göre korsan şehri olarak bilindiğini, burada yaşadığı düşünülen korsanların Akdeniz'deki gemilere saldırdığına inanıldığını vurgulayan Suat Çavuşoğlu, böyle bir korsan şehrinin kültür turizmine kazandırıldığında büyük artıları olacağını ifade etti. Çavuşoğlu, "Biz Alanya'da yaşayan insanlar olarak, özellikle Alanya'ya turist getiren insanlar olarak çoğu zaman dile getirdik. Alanya'nın kültürel değerlerini öne çıkartmak gerektiğine ve bunu yurt dışında pazarlamamız gerektiğine inanarak bunları dile getirmeye çalıştık. Ama şu ana kadar yapılan herhangi bir şey yok. Alanya'mızda bir tek Alanya Kale'miz tanıtılıyor. Alanya Kale'mizin bilgisi var insanlarda ama diğer tarafta o zamanki yıllarda Alanya Kalesi yapıldıktan sonra Alara Kalesi yapıldı. Alara Kalesi bir Selçuklu kalesidir. İotape ve Syedra var. Bunlar çok önemli kültürel değerlerimiz" diye konuştu.

Öte yandan Alanya Müze Müdürlüğü'nün İotape Antik Kenti için henüz bir restorasyon çalışmasının gündemde olmadığı, şu an için sadece temizlik çalışmalarının yürütüldüğü öğrenildi.

(DHA)

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