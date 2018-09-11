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2 bin yıllık Phaselis Antik Kenti'nde sanat festivali başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 10:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 9'uncu Phaselis Sanat Festivali, 2 bin yıllık antik kentte Tanini Trio Grubu'nun konseriyle başladı.

2 bin yıllık Phaselis Antik Kenti'nde sanat festivali başladı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 9'uncu Phaselis Sanat Festivali, 2 bin yıllık antik kentte Tanini Trio Grubu'nun konseriyle başladı.
Kemer Belediyesi ile Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Phaselis Sanat Festivali, dün akşam Tekirova Mahallesi'ndeki 2 bin yıllık tarihiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Phaselis Antik Kenti'nde Tanini Trio grubu konseriyle başladı. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği, ücretsiz olan konserde Tanini Trio grubu kanun, ney ve piyano üçlemesiyle izleyicilerin karşısına çıktı.
Kemer Belediyesi ve KETAV Başkanı CHP'li Mustafa Gül, "Antalya'nın batı bölgesine baktığımızda 260'ın üzerinde tarihi bölgemiz var. Ama bunlardan deniz kenarı olması sebebiyle ve korunup, bakım ile onarımı yapılmasından dolayı Phaselis en büyük limanlardan bir tanesi. Bölge için çok önemli. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığımız daha çok önem verirse, batı bölgesindeki bütün kültürel alanları, geçmiş kültürel yaşamları ortaya çıkarttığımız zaman turizmde bölgeye birçok kişi ziyarette bulunacak" dedi.
Tarih ve sanatın bulunduğu festivali yerli ve yabancı tatilcilerle yaşatmak istediklerini vurgulayan Başkan Gül, "Buraya tatil için gelen insanların bu kültürel etkinliğe ihtiyaçları olduğunun bilgisini onlara inşallah hep beraber anlatacağız. Seneye bunun daha kalitelisini yapmaya gayret göstereceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

2 bin yıllık Phaselis Antik Kenti'nde sanat festivali başladı2 bin yıllık Phaselis Antik Kenti'nde sanat festivali başladı2 bin yıllık Phaselis Antik Kenti'nde sanat festivali başladı2 bin yıllık Phaselis Antik Kenti'nde sanat festivali başladı

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