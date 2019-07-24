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2 bin yıllık Roma Hamamı görülmesi gereken 50 yer arasına girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 12:59 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yer alan 2 bin yıllık Basilica Therma adlı Roma Hamamı, Türkiye’nin en önemli arkeolojik haberlerinin yer aldığı ‘Arkeofili’ sitesinde görülmesi gereken 50 arkeolojik yer arasında 7.

2 bin yıllık Roma Hamamı görülmesi gereken 50 yer arasına girdi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yer alan 2 bin yıllık Basilica Therma adlı Roma Hamamı, Türkiye’nin en önemli arkeolojik haberlerinin yer aldığı ‘Arkeofili’ sitesinde görülmesi gereken 50 arkeolojik yer arasında 7. sırada yer aldı.
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde ‘Kral Kızı’ olarak da bilinen Basilica Therma Roma Hamamı mimarisi ve iki bin yıldır akan şifalı suyu ile dikkat çekmeye devam ediyor. 2018 yılında Yozgat Valiliği, Sarıkaya Kaymakamlığı ve Belediyenin çalışmaları sonucu Unesco Dünya Mirası Geçici Listesine kaydedilen Basilica Therma, şimdi de Türkiye’nin en önemli arkeolojik haberlerinin yer aldığı ‘Arkeofili’ sitesinde görülmesi gereken 50 arkeolojik yer arasına girmeyi başardı. Eski çağlardan günümüze kalan en önemli Roma yapıtlarından biri olma özelliği taşıyan Basilica Therma, görülmesi gereken 50 arkeolojik yer arasında 7. sırada yer aldı.

2 bin yıllık Roma Hamamı görülmesi gereken 50 yer arasına girdi

2 bin yıllık Roma Hamamı görülmesi gereken 50 yer arasına girdi

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