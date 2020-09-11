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2 bin yıllık Roma hapishanesi ortaya çıkarıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2020 10:53 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Northumberland kontluğunda yer alan Bamburgh Kalesi arazisinde kazı yapan arkeologlar, 2 bin yıllık Roma hapishanesinin kalıntılarını ortaya çıkardı.

2 bin yıllık Roma hapishanesi ortaya çıkarıldı

İngiltere’nin Northumberlan kontluğunda yer alan Bamburgh Kalesi'nin arazisinde 2 bin yıldan daha eski olabilecek bir binanın kalıntıları arkeologlar tarafından tesadüfen keşfedidi. Kalede araştırma yapan arkeologlar batı kıyısını kazarlerken Roma İmparotorluğu’nun son dönemine ait bir hapishaneyi ortaya çıkardı.

ROMA'NIN BRİTANYA'YI İŞGALİ SIRASINDA KULLANILDI

Çapı yaklaşık 12 m etre olan bir yuvarlak binanın Roma’nın Britanya’yı işgali sırasında kullanıldığı düşünülüyor. Sahada çalışan arkeologlar, bulgunun İngiliz tarihinin az bilinen bir dönemine, yani Roma İngiltere'sinden Anglo-Sakson İngiltere'ye geçişine ışık tutmaya yardımcı olabileceğini söyledi.

Bununla birlikte hapishanenin şimdi komşu olduğu görkemli Bamburgh Kalesi'nden en az 500 yıl önce inşa edildiği düşünülüyor. Kalenin Britanya’nın Roma işgalinden kurtulmasından çok sonra 6. yüzyılda inşa edildiğine inanılıyor.

BÖLGEDEKİ EN ÖNEMLİ KEŞİFLERDEN BİRİ

Proje direktörü Graeme Young, konuyla ilgli yaptığı açıklamada, “Bu, 1960'larda kazıların başlamasından bu yana Bamburgh Kalesi'nde yapılan en önemli arkeolojik keşiflerden biri. Kaleyi kazdığımız son günlerde biraz daha fazla çalışmaya karar vermemiz büyük bir şanstı, aksi takdirde kaçırırdık. Bulguların, İngiltere'nin Roma işgali altında olduğu Romano İngiliz dönemine kadar uzanması büyük bir olasılık. Bamburgh, büyük olasılıkla Hadrian Duvarı'nın kuzeyindeki askeri bir bölge içinde kalıyordu ve yerliler kontrol edilmek için tutuldu ve Romalılar tarafından isyan çıkarmamaları için para ödendi” ifadelerini kullandı.

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