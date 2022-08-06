HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2 binden 20 bine çıkmıştı! Kirasını ödemeden kaçmaya başladılar: "Balon patladı"

2 binden 20 bine çıkmıştı! Kirasını ödemeden kaçmaya başladılar: "Balon patladı"

06.08.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemiyle başlayan ve enflasyon oranlarının artmasıyla devam eden kira fiyatlarındaki artış ilk başta kiracıları mağdur etmişti, şimdi de ev sahiplerini mağdur ediyor. Antalya'da Rusya-Ukrayna savaşından sonra 2 bin lira olan kira fiyatlarının 20 bine ulaşmasının ardından bazı yabancılar kandırıldıklarını düşünerek kiralarını ödemeden kaçmaya başladı. Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Bugün yüksek fiyatlar gerilere çekildi ve balon patladı" ifadelerini kullandı.

2 binden 20 bine çıkmıştı! Kirasını ödemeden kaçmaya başladılar: "Balon patladı"

Turizm kenti Antalya’da Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yabancılara fahiş fiyatlara verilen kiralık evlerde, ödeme sorunu baş gösterdi. Fazla kira ücreti verdiklerini öğrenen yabancılar ya kira vermez ya da indirim beklerken, birçok ev sahibinin mahkemelik olduğunu ifade eden Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı İsmail Çağlar, “5-6 ayın sonunda bugün yüksek fiyatlar gerilere çekildi. Olması gereken fiyatlara geldi şu anda ve balon patladı. Adliyelerde hep kiralıklarla ilgili mahkemelerle boğuşuluyor” dedi.

1

KİRALAR 2 BİNDEN 20 BİNE YÜKSELMİŞTİ

Pandemi krizinin ardından konut sıkıntısı yaşanan Antalya’da, Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaşanan göçle birlikte özellikle sahil bölgelerindeki kira bedelleri astronomik fiyatlara yükseldi. 2-3 bin olan ev kiraları 20 ile 30 bin TL arasında değişen fiyatlara ulaştı. Başta yerleşik yaşayan yabancılar, gelen yabancılara fahiş fiyatlardan ya evlerini kiraya verdi ya da aracılık yapıp başka evleri tutmalarını sağladı. Birkaç ay önce çok büyük getirisi olan bu kiralama işi son günlerde ise mağduriyet oluşturmaya başladı. Olması gerekenin 10-20 katı yüksek fiyattan ev kiraladıklarını öğrenen yabancılar, ya kirasını ödememeye başladı ya da indirim beklentisi içine girdi. Bazı yabancı kiracıların ise kira bedellerini ödemeden ya şehir değiştirdikleri ya da ülkelerine döndükleri belirtildi. Bu durum karşısında ise çok sayıda ev sahibinin konuyu mahkemeye taşıdıkları öğrenildi.

FİYATLAR NASIL ARTTI?

Antalya Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı İsmail Çağlar İsmail Çağlar, Antalya’da son dönemlerde bir bilgi kirliliğinin yaşlandığının altını çizdi. Pandemi döneminde Antalya’da inşaatların durma noktasına gelmesine rağmen kente tüm dünyada göçlerin devam ettiğini belirten Çağlar, “Dünyada ve Türkiye’de birçok ilden kentimize göç var. Fiyatların başlıca artmasının sebebi arz ve taleptir. Ama maalesef konut yapacak yerlerin azalması, bunun yanında Rusya - Ukrayna savaşından sonra oradaki insanlar Antalya’ya geldi. Buraya yerleştiler ve zenginleri birden fazla ev satın aldı. Aldıkları evleri kendi dilinden, dininden, ırkından insanlara fahiş fiyatlara kiraya verdiler. Bunun sonucunda fiyatlar arttı. Bunu gören Türk vatandaşları da ’Benim ev neden 2 bin TL, onunki niye 30 bin TL’ diye diyerek fiyatları arttırdılar” dedi.

2

"FİYATLAR OLMASI GEREKEN SEVİYEYE GELDİ VE BALON PATLADI"

Fiyatların arttırılmaması noktasında tüm emlakçıları ve mülk sahiplerini uyardıklarını hatırlatan Çağlar, “Ev sahiplerine ’Yanlış yapıyorsunuz, bu fiyatlar bu kadar olmaz’ dediğimiz halde fahiş fiyatlara evlerini kiraya verdiler. 5-6 ayın sonunda bu fiyatlar gerilere çekildi. Olması gereken fiyatlara geldi şu anda ve balon patladı. Kısacası şu anda adliyelerde hep kiralıklarla ilgili mahkemelerle boğuşuluyor. Alanya, Manavgat ve bazı ilçelerimizde bunlar var. Yabancıların kiralarını ödemeden gittiklerini, yabancıların ev sahiplerine, ‘Siz bizi kandırmışsınız, fiyat bu değilmiş’ dediklerini ve her yerde bir kavga, ev mahkeme dosyalarının çoğaldığını biliyoruz. Bunu biz zamanında söylemiştik. Eski rakamlarına düşmez ama 4-5-6 bin fiyatlarında evler seyreder” diye konuştu.

Fiyatların bu şekilde devam edeceğini tahmin ettiklerini ve balonun patladığının altını çizen İsmail Çağlar, uyarılarının gerçeğe dönüşmesinin üzücü olduğunu kaydetti.

"KANDIRILDIKLARINI ÖĞRENDİLER"

Türk vatandaşlarından önce yurt dışından gelen mülk alan ve burada yerleşik yaşayan yabancıların, vatandaşlarına fahiş fiyat uyguladığını aktaran Çağlar, “Yerleşik yaşayanlar, savaş bölgesinden gelenleri kandırdı, dolandırdı. Şimdi onlar da öğrendi kandırıldıklarını. ’Ben 6 ay ödemişim aslında bir iki senelik fiyat ödemişim, para vermiyorum’ diyor. Bu durumlar başladı. Aynı apartmanda yan yana olan dairelerin biri 3 bin TL’ye, diğeri 30 bin TL’ye kiraya verildi. Bunun bir ortası olması lazımdı. Yabancı kiracılar bunu öğrendi ve durum patladı. Bundan sonra balonun bir daha şişeceğine inanmıyorum. Normal seyrinde yıllardır gittiği gibi gideceğini tahmin ediyorum. Antalya’da fiyatlar çok da aşağı düşmeyecektir, normal seyrinde devam edecektir. Normal bir seviyede gitmesi lazım” dedi.

"ŞİMDİ EV SAHİPLERİ MAĞDUR OLDU"

Ev sahiplerine bu fahiş kiralar noktasında hep telkinlerde bulunduklarını hatırlatan Çağlar, “Azı bulmadan çoğu bulamazsın. Bu insanlar birden çoğa tamah edince elindekinden de oldu. Şimdi zorla insanları dışarı çıkaramıyorsunuz. Kiracıların hakları çok şu an, çıkaramayınca mağdur oluyorsunuz. Eskiden kiracıydı, şimdi ev sahipleri mağdur oldu ama kendileri istedi. Biz bu konuda uyardık. Enflasyona göre olması lazım, 3 bin TL’lik evi 30 bin TL’ye verdiler, yazıktır günahtır. Olacağı belliydi” ifadelerine yer verdi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'İmparator Nero' yazıtı antik deniz fenerine yerleştirildi'İmparator Nero' yazıtı antik deniz fenerine yerleştirildi
KPSS soruşturmasında yeni detaylar!KPSS soruşturmasında yeni detaylar!
KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"
Anahtar Kelimeler:
antalya konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yaptığı işi ağzından kaçırınca panik yaşadı! Ümit Özdağ'dan tepki gecikmedi

Yaptığı işi ağzından kaçırınca panik yaşadı! Ümit Özdağ'dan tepki gecikmedi

Benzin ve motorine indirim geldi

Benzin ve motorine indirim geldi

TOTOBO çetesi çökertildi!

TOTOBO çetesi çökertildi!

Turist akını! Almanya başı çekiyor: Yastık bile kalmadı

Turist akını! Almanya başı çekiyor: Yastık bile kalmadı

Erdoğan imzaladı! Çok sayıda kurum ve kuruluşa yeni atama

Erdoğan imzaladı! Çok sayıda kurum ve kuruluşa yeni atama

Lavaboya kimyasal döktü, yanmayan yeri kalmadı

Lavaboya kimyasal döktü, yanmayan yeri kalmadı

İlginizi Çekebilir

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Koşu yarışında zor anlar! Cinsel organı şortundan çıktı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Penisinin boyutunu uzatmak istedi! Öyle bir şey yaptı ki...

Penisinin boyutunu uzatmak istedi! Öyle bir şey yaptı ki...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.