2 cinayetin faili 16 yıl sonra yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da ormanlık alanda tabancayla öldürülen İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel'in cinayet zanlısı R.O., 16 yıl sonra yakalandı. Olayla ilgili ayrıca S.Y. adlı kadın, suçu gizlemekten gözaltına alındı.

İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel, 20 Aralık 2003 gecesi Kepez ilçesi ormanlık alanda tabancayla öldürüldü. Polis, kısa süre önce ele geçirilen bir tabancanın, İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel cinayetinde kullanıldığı tespit etti. Operasyon düzenleyen polis, cinayetlerin zanlısı R.O.'yu gözaltına aldı. Olay günü birlikte olduğu S.Y. adlı kadın da suçu gizlemekten gözaltına alındı. İkili ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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