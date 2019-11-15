2 çocuğu da 6’ıncı kattan düşerek ölen baba: Annesi atmamıştır, kendi düşmüştür

Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı bir binanın en üst katında oturan Emine- Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, Salı günü bilinmeyen nedenle pencereden düştü. Fatma Nur ağır yaralanırken, çevre sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Nur Havuz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- RİZE'de, oğlunun ardından, 4 yıl sonra kızı Fatma Nur’u (4) da yüksekten düşme sonucu kaybeden Medet Havuz, olayda eşinin ihmali olduğu iddialarını reddetti. Havuz, "Kendimden şüphe ederim, eşimden etmem. Kesinlikle annesinin atmış olabileceği düşüncesini katılmıyorum. Çocuğum son dönemde çok hareketliydi, yerinde duramıyordu. Kendi düşmüştür" dedi.

KOMŞU ŞUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ailenin komşusu Kadriye Tüfekçi, her iki olay sırasında evde bulunan Emine Havuz hakkında çocuklarının ölümünde ihmali olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

'KENDİMDEM ŞÜPHE EDERİM, EŞİMDEN ETMEM'

Aynı kaderi yaşayan kardeşlerin babası Medet Havuz, DHA'ya konuştu. Eşinin kızıyla yakından ilgilendiğini anlatan Havuz, "Eşim, kızımla çok yakından ilgileniyordu. Her şeyine koşuyordu. Ben ona bir bağırsam, eşim hemen beni azarlardı. Eşimden asla küçük bir şüphem bile yok. Kendimden şüphe ederim, ondan şüphe etmem. Çocuğu ile çok ilgilidir. Sever, parka götürür, oynar. Benim eşim, çocuğu için canını verir. Ben kendimden şüphe ederim, ondan şüphe etmem" dedi.

Oğlunun daha önce yüksekten düşmesi nedeniyle balkon kapılarını sürekli kilitli ve kapalı tuttuğunu anlatan Havuz, "İlk çocuğun düştüğü gün de ben işteydim. Bu olaydan sonra ben balkonları sürekli kapalı tutarım. Bu olayda da kesinlikle balkondan düşme ihtimali yok, pencereden düştü. Balkon kapısını o sabah ben kendim kapattım. Çocuğumun acısı olduğundan dolayı, her sabah kalkıyorum balkon kapısını kontrol ediyorum. Polisler geldi, gösterdim. Balkon kilitli. İlk çocuk düştükten sonra alt katlara taşınmak için imkanım olmadı. Bir sene ev aradım, imkanım olmadığından dolayı taşınamadık’’ diye konuştu.