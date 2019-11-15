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2 çocuğu da 6’ıncı kattan düşerek ölen baba: Annesi atmamıştır, kendi düşmüştür

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 10:38 | Son Güncelleme

RİZE'de, oğlunun ardından, 4 yıl sonra kızı Fatma Nur’u (4) da yüksekten düşme sonucu kaybeden Medet Havuz, olayda eşinin ihmali olduğu iddialarını reddetti.

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/RİZE, (DHA)- RİZE'de, oğlunun ardından, 4 yıl sonra kızı Fatma Nur’u (4) da yüksekten düşme sonucu kaybeden Medet Havuz, olayda eşinin ihmali olduğu iddialarını reddetti. Havuz, "Kendimden şüphe ederim, eşimden etmem. Kesinlikle annesinin atmış olabileceği düşüncesini katılmıyorum. Çocuğum son dönemde çok hareketliydi, yerinde duramıyordu. Kendi düşmüştür" dedi.

Camiönü Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki 6 katlı bir binanın en üst katında oturan Emine- Medet Havuz çiftinin kızları Fatma Nur, Salı günü bilinmeyen nedenle pencereden düştü. Fatma Nur ağır yaralanırken, çevre sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Nur Havuz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

2015 yılında, Fatma Nur 6 aylıkken, 4 yaşında olan ağabeyi Harun Havuz'un da aynı evin penceresinden düşerek, hayatını kaybettiği ve anne Emine Havuz'un psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. Kızın düştüğü sırada evde bulunan anne Emine Havuz, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

KOMŞU ŞUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ailenin komşusu Kadriye Tüfekçi, her iki olay sırasında evde bulunan Emine Havuz hakkında çocuklarının ölümünde ihmali olduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

'KENDİMDEM ŞÜPHE EDERİM, EŞİMDEN ETMEM'

Aynı kaderi yaşayan kardeşlerin babası Medet Havuz, DHA'ya konuştu. Eşinin kızıyla yakından ilgilendiğini anlatan Havuz, "Eşim, kızımla çok yakından ilgileniyordu. Her şeyine koşuyordu. Ben ona bir bağırsam, eşim hemen beni azarlardı. Eşimden asla küçük bir şüphem bile yok. Kendimden şüphe ederim, ondan şüphe etmem. Çocuğu ile çok ilgilidir. Sever, parka götürür, oynar. Benim eşim, çocuğu için canını verir. Ben kendimden şüphe ederim, ondan şüphe etmem" dedi.

Oğlunun daha önce yüksekten düşmesi nedeniyle balkon kapılarını sürekli kilitli ve kapalı tuttuğunu anlatan Havuz, "İlk çocuğun düştüğü gün de ben işteydim. Bu olaydan sonra ben balkonları sürekli kapalı tutarım. Bu olayda da kesinlikle balkondan düşme ihtimali yok, pencereden düştü. Balkon kapısını o sabah ben kendim kapattım. Çocuğumun acısı olduğundan dolayı, her sabah kalkıyorum balkon kapısını kontrol ediyorum. Polisler geldi, gösterdim. Balkon kilitli. İlk çocuk düştükten sonra alt katlara taşınmak için imkanım olmadı. Bir sene ev aradım, imkanım olmadığından dolayı taşınamadık’’ diye konuştu.

'ÇOCUĞUM ÇOK HAREKETLİYDİ, YERİNDE DURAMIYORDU'

Eşinin psikolojik ilaçlar kullandığını ifade eden Medet Havuz, "Eşim o gün evde yalnızdı. Bana 'camı ve halıları sildim. Sonra çocuğu bulamadım. Sonrasını da hatırlamıyorum' dedi. Eşim acısından ne yaptığını bilmiyor. Psikolojik ilaçlar kullanıyor ama herkes artık psikolojik ilaç kullanıyor. Eşim bu ilaçları evlendiğinden beri kullanıyor. Bunlar sinir krizi ilaçları. Eşimin acısı çok büyük. Ne derseniz ağlıyor. İçi kan ağlıyor. Onun da benim de içim yandı. Kesinlikle annenin atmış olabileceği düşüncesini katılmıyorum. Çocuklarına karşı benden daha duyarlı. Bu konuda en ufak bir tereddüdüm yok. Son dönemde çok hareketliydi, yerinde duramıyordu. Çocuğum kendi düşmüştür" ifadelerini kullandı.

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