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2 çocuğunu kurtaran anne, Bilal'i kurtaramamış

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 14:39 | Son Güncelleme

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde dün evde elektrik kontağından çıkan yangında yaşamını yitiren 5 yaşındaki Bilal Meme, toprağa verildi.

2 çocuğunu kurtaran anne, Bilal'i kurtaramamış

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde dün evde elektrik kontağından çıkan yangında yaşamını yitiren 5 yaşındaki Bilal Meme, toprağa verildi. Yangın sırasında anne Duygu Meme'nin çocukları 7 aylık Eylül ve 7 yaşındaki Emine'yi kurtardığı, Bilal'i almak için döndüğü ancak yoğun duman nedeniyle başarılı olamadığı ortaya çıktı.
Yangın, dün akşam saatlerinde Birkent Mahallesi'nde Ahmet Meme'ye ait müstakil evde çıktı. Evdeki yoğun dumanı fark eden Duygu Meme, iddiaya göre 7 aylık Eylül bebek ve Emine'yi alıp, dışarı çıktı. Çığlık atarak komşularından yardım isteyen ve sonrasında oğlu Bilal'i kurtarmak için tekrar eve giren Duygu Meme, yoğun duman nedeniyle başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yanan evde mahsur kalan küçük Bilal'in cansız bedenine ulaştı. Yangın, itfaiye erlerince söndürülürken, talihsiz Bilal'in ölüm haberini alan yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Yangın sırasında eve yakın bir bahçede çalıştığı öğrenilen baba Ahmet Meme'nin, yangını haber alıp eve geldiği fakat yangının büyümesi nedeniyle içeriye giremediği bildirildi. Küçük Bilal'in cenazesi bugün yakınları tarafından toprağa verildi. Jandarmanın yangınla ilgili soruşturması ise devam ediyor.

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2 çocuğunu kurtaran anne, Bilal'i kurtaramamış2 çocuğunu kurtaran anne, Bilal'i kurtaramamış2 çocuğunu kurtaran anne, Bilal'i kurtaramamış2 çocuğunu kurtaran anne, Bilal'i kurtaramamış

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